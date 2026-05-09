Ραντεβού με το πιο γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι γνώσεων

LINGO: To Σαββατοκύριακο 9 -10 Μαΐου στις 18:25
LINGO, το γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25,μέσα από τη συχνότητα του Star!

 

Ο απολαυστικός Νίκος Μουτσινάς με το μοναδικό του χιούμορ, την ενέργεια και την αμεσότητά του υπόσχεται να χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές ψυχαγωγίας και υποδέχεται τους παίκτες για να ξεκινήσουν συναρπαστικές LINGO μάχες!

Σε κάθε επεισόδιο τρεις δυνατές ομάδες δοκιμάζουν τις αντοχές και την παρατηρητικότητά τους με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Αυτό το Σαββατοκύριακο 9 – 10 Μαΐου στο LINGO, δύο απολαυστικά επεισόδια γεμάτα γέλιο και απρόβλεπτες στιγμές!

Το Σάββατο 9/5, ο Γρηγόρης και η Στάλια, είναι φίλοι και συνάδελφοι εδώ και 14 χρόνια και αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τη χημεία τους στο παιχνίδι. Ο Γρηγόρης δείχνει από την αρχή την ανεβασμένη διάθεσή τους, δηλώνοντας πως η συμμετοχή τους δεν ήταν δική του ιδέα, αλλά… αποτέλεσμα της… «κακής επιρροής» της Στάλιας!

Η Σοφία και η Τατιάνα είναι πρώτες ξαδέλφες και δυναμικά διεκδικούν τη νίκη! Η Σταυρούλα και ο Κωνσταντίνος είναι παντρεμένοι εδώ και 15 χρόνια και «ποντάρουν» στη μεταξύ τους χημεία για να πάρουν τη νίκη, ελπίζοντας να αποδείξουν πως η σχέση τους παραμένει δυνατή και ανταγωνιστική! 

Ποιος θα κερδίσει; Η φιλία, η συγγένεια ή τα…ισόβια δεσμά;

Την Κυριακή 10/5,  συμμετέχουν τρεις ξεχωριστές δυάδες! Ο Γιώργος  και ο Γουλιέλμος, δύο καλοί φίλοι με διαφορετικές επαγγελματικές πορείες.

Η Μαρία και η Νατάσα, φίλες και μέλλουσες κουμπάρες.

Η Μαριλένα με τον Νίκο, που είναι ζευγάρι εδώ και έξι χρόνια.

Και οι τρεις ομάδες έχουν έρθει αποφασισμένες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά ποια θα καταφέρει, τελικά, να φτάσει στον τελικό;

Όλοι οι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση και σε κάθε γύρο η αγωνία κορυφώνεται,

καθώς το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται και η δυσκολία μεγαλώνει, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!  

Ποιοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος και πόσα θα καταφέρουν να κερδίσουν;

Μείνετε συντονισμένοι και ζήστε το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου την εμπειρία του LINGO, εκεί όπου οι λέξεις γίνονται το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι και η διασκέδαση δεν έχει όρια!

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα LINGO, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

 

 

