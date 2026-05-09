Σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και λίγα σύννεφα στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες .

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές η όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και απο το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.