Παράλληλα με την κλιμάκωση της παραγωγής της Neue Klasse, το BMW Group ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο: ο κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων με έδρα το Μόναχο κατέγραψε κέρδη προ φόρων (EBT) ύψους 2,34 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα δύο προηγούμενα τρίμηνα (γ΄/δ΄ τρίμηνο 2025). Το περιθώριο EBT του BMW Group διαμορφώθηκε στο 7,6%, στα επίπεδα του οικονομικού έτους 2025 (7,7%). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του τομέα Αυτοκινήτου ανήλθαν σε 777 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (+88,1%). Στο πλαίσιο αυτό, το BMW Group διατήρησε τη θετική του δυναμική από το προηγούμενο έτος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι παραγγελίες στην Ευρώπη σε επίπεδα ρεκόρ.

Η μάρκα BMW κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό παραγγελιών που έχει σημειωθεί ποτέ σε ένα μόνο τρίμηνο στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, οι παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60% στην Ευρώπη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η BMW iX3 από μόνη της συγκέντρωσε περισσότερες από 50.000 παραγγελίες από την σχεδιαστική πρεμιέρα της τον Σεπτέμβριο έως τα τέλη Μαρτίου

Το BMW Group παρέδωσε συνολικά 565.780 οχήματα σε πελάτες παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο. Αυτό αντιστοιχεί σε ελαφρά μείωση κατά 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μάρκα BMW παρέδωσε συνολικά 496.006 οχήματα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 (-4,6%). Ένα στα δέκα από τα οχήματα BMW που παραδόθηκαν ήταν μοντέλο BMW M.

Η MINI διατηρεί την ανοδική της πορεία.

Η μάρκα MINI αύξησε τις παγκόσμιες παραδόσεις της για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 68.503 οχήματα – αύξηση +6,0%. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ( BEV ) αντιστοιχούσαν στο 35,1% του συνόλου των παραδόσεων της MINI. Η Rolls - Royce παρέδωσε συνολικά 1.271 οχήματα σε πελάτες κατά το πρώτο τρίμηνο (-8,0%). Η BMW Motorrad παρέδωσε 42.735 μοτοσικλέτες και scooters σε πελάτες την ίδια περίοδο (-4,2%).

Αυξανόμενη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) στην Ευρώπη.

Οι παραδόσεις οχημάτων του BMW Group αυξήθηκαν κατά 3,1% σε όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη αγορά του. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) αντιπροσώπευαν το 25,3% του συνόλου των παραδόσεων στην Ευρώπη (παγκοσμίως: 15,5%). Το BMW Group εκτιμά ότι θα επιτύχει τους στόχους της ΕΕ (27 + 2) για τις εκπομπές CO₂ για το 2026.