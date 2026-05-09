Drone στη Λευκάδα: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ο Σκορπιός

Σε άκρα μυστικότητα οι έρευνες για το θαλάσσιο drone-kamikazi

Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 9/5

Σε πλήρη εξέλιξη και υπό άκρα μυστικότητα βρίσκεται η έρευνα των ελληνικών Aρχών ασφαλείας για το θρίλερ με το θαλάσσιο drone-kamikazi που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας από δύο αδέλφια ψαράδες. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει σημάνει «κόκκινο συναγερμό» στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Γιάννη Σωτηρόπουλου και Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, πυροτεχνουργοί του Στρατού Ξηράς προχώρησαν χθες, σε στρατιωτική μονάδα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στην ασφαλή απενεργοποίηση των τριών πυροκροτητών που έφερε το θαλάσσιο drone-kamikazi.

Ακολούθησε επιχείρηση εξουδετέρωσης της εκρηκτικής ύλης από «βατραχανθρώπους» του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι αφαίρεσαν το επικίνδυνο φορτίο από το εσωτερικό του σκάφους και στη συνέχεια το εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενο τρόπο. Το drone μεταφέρθηκε ακολούθως στην Αττική, όπου εξετάζεται εξονυχιστικά από εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ναύαρχος ε.α. και πρώην διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας, Νίκος Σπανός, μιλώντας στο Star, αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο σύστημα έφερε περίπου 300 κιλά εκρηκτικής ύλης και πολλαπλούς μηχανισμούς πυροδότησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τόσο την αξιοπιστία ενεργοποίησης όσο και την επικινδυνότητά του.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα σύστημα που συνδυάζει μεγάλη εμβέλεια, χαμηλή ανιχνευσιμότητα και ισχυρή δυνατότητα πλήγματος.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ξένα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το θαλάσσιο drone ήταν ουκρανικού τύπου MAGURA V5 και πιθανόν είχε στόχο πλοία του λεγόμενoυ «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Σε σχετικά ρεπορτάζ διεθνών δικτύων επισημαίνεται ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει αντίστοιχα θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα σε επιχειρήσεις κατά ρωσικών πολεμικών πλοίων.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο drone και τι περίπου περιέχει, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα αναπτύσσει δυνατότητες παραγωγής προηγμένων drone και anti-drone συστημάτων για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού.

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των δύο ψαράδων που εντόπισαν το drone στη θάλασσα και το ρυμούλκησαν μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα.

Ο Παναγιώτης Ζώγκος δήλωσε πως αρχικά δεν είχε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, σημειώνοντας ότι αν γνώριζε πως επρόκειτο για ουκρανικό drone δεν θα πλησίαζε ποτέ το αντικείμενο.

Από την πλευρά του, ο αδελφός του Δημήτρης Ζώγκος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της ρυμούλκησης, λέγοντας πως το drone παραλίγο να ξεφύγει και να πέσει πάνω σε αγκυροβολημένα σκάφη, καθώς η μηχανή του παρέμενε συνεχώς σε λειτουργία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ, οι δύο ψαράδες υποστηρίζουν ότι επικοινώνησαν αμέσως με το Λιμεναρχείο μόλις εντόπισαν το drone και έλαβαν οδηγία να το μεταφέρουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου θα το παραλάμβαναν οι αρμόδιες αρχές.

Η περιοχή που εντοπίστηκε το drone

Την ίδια ώρα, οι ψαράδες της περιοχής εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το αν μια τόσο επικίνδυνη επιχείρηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί από ιδιώτες ή από εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Aρχών έχουν μπει όλα τα ξένα φορτηγά πλοία που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό του drone. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο σενάριο το θαλάσσιο drone να αφέθηκε νυχτερινές ώρες στη θάλασσα και μέσω τηλεχειρισμού να κατευθύνθηκε προς τη Λευκάδα, πιθανόν με στόχο πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν ούτε το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ο Σκορπιός, το ιστορικό νησί του Αριστοτέλη Ωνάση, το οποίο σήμερα ανήκει σε Ρώσο μεγιστάνα.

