Δολοφονία 20χρονου Νικήτα: Εξετάζεται ενέδρα και προμελέτη

Στις φυλακές Κορυδαλλού το ζευγάρι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος και η σύζυγός του, προφυλακισμένοι για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο ενέδρας και προμελέτης στην επίθεση κατά του Νικήτα.
  • Η οικογένεια του θύματος ζητά κατασχέσεις καμερών και μαρτυρίες που ενισχύουν την εκδοχή της ενέδρας.
  • Συγκλονιστικές μαρτυρίες περιγράφουν την κατάσταση πανικού του Νικήτα πριν τη δολοφονία.
  • Τρισάγιο τελέστηκε στο Ηράκλειο στη μνήμη του Νικήτα, με συμμετοχή συγγενών και κατοίκων.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα, κάτω από άκρα μυστικότητα και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα, μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και σοκ.

Το περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη δολοφονία του Νικήτα

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται πλέον σε ειδικά κελιά για λόγους ασφαλείας, με τον άνδρα να οδηγείται σε πτέρυγα ανδρών και τη σύζυγό του σε αντίστοιχη πτέρυγα γυναικών, υπό καθεστώς προστασίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Τασούλας Παπανικολάου και Γωγώς Αποστολάκη στο STAR, η μεταγωγή του ζευγαριού από την Κρήτη στην Αθήνα έγινε με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με διαδρομή που δεν ήταν η συνηθισμένη.

Οι αρχές επέλεξαν εναλλακτικό δρομολόγιο: από το Ηράκλειο μεταφέρθηκαν οδικώς στα Χανιά και στη συνέχεια με πλοίο της γραμμής έφτασαν στον Πειραιά, πριν οδηγηθούν με κλούβα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Εξετάζεται ενδεχόμενο ενέδρας

νικητας

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τη δολοφονία του 20χρονου δεν έχει σταματήσει. Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Star, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε στηθεί ενέδρα στον Νικήτα από το ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διερευνάται το σενάριο ο 54χρονος να είχε στήσει παγίδα στον νεαρό, οδηγώντας σε επίθεση που κατέληξε στη δολοφονία του.

Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα: «Έχασα το παιδί μου, δε θέλω αίμα πίσω»

Στο μικροσκόπιο κάμερες και μαρτυρίες

Η πλευρά της οικογένειας του θύματος ζητά να κατασχεθούν κάμερες από παραδρόμους και σημεία κοντά στη διαδρομή που κινήθηκε το όχημα των δραστών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για προγραμματισμένη ενέργεια.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη, τόνισε ότι οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί ενισχύουν την εκδοχή της ενέδρας, σημειώνοντας ότι το σενάριο αυτό «αρχίζει να λαμβάνει χαρακτήρα βεβαιότητας».

Παράλληλα, μάρτυρες περιγράφουν κινήσεις που φέρονται να σχετίζονται με την παρουσία του 54χρονου στην περιοχή, ενώ εξετάζεται αν υπήρχε προηγούμενη στοχοποίηση του 20χρονου.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μάρτυρας που μίλησε στο Star περιέγραψε σκηνές έντονου τρόμου, αναφέροντας ότι ο Νικήτας έφτασε σε κατάσταση πανικού και δεν μπορούσε να μιλήσει, πριν αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

«Το παιδί ήταν σε σοκ, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να συνέλθει.

Άλλη μαρτυρία κάνει λόγο για συνεχή κυνηγητό του νεαρού από τον φερόμενο δράστη, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές.

Τρισάγιο στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο τελέστηκε σήμερα τρισάγιο στη μνήμη του 20χρονου στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής άφησαν λουλούδια και κεριά, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Ο πόνος της οικογένειας παραμένει αβάσταχτος, ενώ πολλοί κάτοικοι δηλώνουν συγκλονισμένοι από την αγριότητα της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, με βασικό ζητούμενο να αποδειχθεί αν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο και προμελέτη πίσω από την επίθεση.

