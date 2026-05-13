Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» βρέθηκαν καλεσμένοι το μεσημέρι της Τετάρτης οι παρουσιαστές του Breakfast@Star, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου.

Η Ελένη Χατζίδου περιέγραψε τη δική της εμπειρία από το Survivor, στο οποίο συμμετείχε το 2018, με αφορμή το σοκαριστικό ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος στον Άγιο Δομίνικο.

«Εγώ ήμουν το ’18. Τόσα χρόνια, σχεδόν δέκα χρόνια, ξέρουν ότι εκεί γίνεται ένα παιχνίδι. Νομίζω πως αυτό επικοινωνείται. Εγώ, για παράδειγμα, δεν είχα δει ποτέ τουριστικό σκάφος. Ήμασταν στη μέση του πουθενά. Υπήρχαν μόνο άνθρωποι της παραγωγής. Ένας φύλακας το βράδυ σε μια καλυβίτσα με ένα φωτάκι παραδίπλα, παντού μαυρίλα και τη μέρα ήμασταν μόνο εμείς και οι άνθρωποι της παραγωγής.

Δεν ξέρουν ότι εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι; Ότι υπάρχουν παίκτες που μπορεί να κολυμπούν καθημερινά και να ψάχνουν να βρουν τροφή; Δε θα έπρεπε οι άνθρωποι εκεί να είναι πιο προσεκτικοί;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Χατζίδου μιλά για την εμπειρία της στο Survivor

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βίωναν οι παίκτες, αποκαλύπτοντας πως, εξαιτίας της πείνας, έτρωγαν πολλές φορές ό,τι έβρισκαν μπροστά τους

«Είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Σου λέει “κάτι σας δίνουν κρυφά”. Όταν λέμε παιχνίδι επιβίωσης, νομίζω πως κανενός το μυαλό δεν πάει στο ότι θα είναι πραγματική επιβίωση. Ότι πραγματικά μπορεί να κινδυνεύεις.

Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά σε κανένα Survivor. Όντως υπάρχει πείνα. Όντως ψάχναμε και τρώγαμε πράγματα που ούτε καν θα διανοούμασταν στην κανονική μας ζωή να σηκώσουμε από κάτω και να φάμε. Όχι μασιμένα, όχι πατημένα, όχι ζουζούνια και μαμούνια. Μας έλεγαν συνεχώς “μην τρώτε ό,τι βρίσκετε κάτω” ή “μην τρώτε φύλλα από φυτά”, γιατί υπάρχουν και δηλητηριώδη ζώα», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Κλείνοντας το θέμα η ίδια σχολίασε με εμφανή προβληματισμό: «Είναι πραγματικά πολύ άσχημες οι συνθήκες, άρα υπάρχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή τώρα εδώ αυτό πως ξέφυγε τόσο πολύ αυτό το πράγμα και έγινε αυτό το κακό δεν το χωράει το μυαλό μου».

Τέλος, η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε και στους όρους του συμβολαίου που υπογράφουν οι παίκτες πριν μπουν στο reality επιβίωσης.

«Υπογράφουμε, παιδιά, στο Survivor ότι η παραγωγή δε φέρει καμία ευθύνη ακόμη και σε περίπτωση θανάτου», τόνισε χαρακτηριστικά.

