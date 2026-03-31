Γυμναστική για μαμάδες: Η Ελένη τζόκινγκ, η Μελίτα πατίνι

Η Ελένη Χατζίδου είναι μία σύγχρονη γυναίκα, με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μαζί με τον σύζυγο της, Ετεοκλή Παύλου, παρουσιάζουν καθημερινά την εκπομπή Breakfast@Star στην πρωινή ζώνη του Star Channel. Ωστόσο, δεν παραμελεί την φροντίδα τόσο του εαυτού της, όσο και της οικογένειας της.

Χτες, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου η ίδια μαζί με την κόρη της, Μελίτα, κάνουν την προπόνηση τους, Η Ελένη κάνοντας τζόκινγκ και η μικρή Μελίτα με το πατίνι της, μία δραστηριότητα την οποία φαίνεται να απολαμβάνουν τόσο η μαμά όσο και η κόρη.

Τα οφέλη του τζόκινγκ

Το καθημερινό τρέξιμο, ακόμη σε μορφή τζόκινγκ, βοηθάει το καρδιαγγειακό μας σύστημα, τους μύες, αλλά και την ψυχική μας υγεία.

Το τζόκινγκ, δηλαδή το τρέξιμο σε χαμηλή ένταση μπορεί να ανεβάσει τους παλμούς της καρδιάς χωρίς να προκαλέσει έντονες καταπονήσεις, Είναι ιδανικό ακόμα και για άπειρους αθλητές, που μπορούν εύκολα να διατηρήσουν την καθημερινή αυτή συνήθεια. Παράλληλα, αποτελεί έναν εύκολο και προσιτό τρόπο εκγύμνασης.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική αερόβια άσκηση όπως το τζόκινγκ μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του ασκούμενου και να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα ζωής του.

Επίσης, μειώνει την αρτηριακή πίεση, ενδυναμώνει την καρδιά, αυξάνει την «καλή» χοληστερόλη (HDL) και μειώνει τα τριγλυκερίδια.

Το τζόκινγκ ενισχύει τα οστά και τις αρθρώσεις, καθιστώντας το έναν εξαιρετικό τρόπο διατήρησης της οστικής πυκνότητας με την πάροδο των ετών, σε αντίθεση με τα αθλήματα υψηλής έντασης που μπορούν να καταπονήσουν τις αρθρώσεις.

Με 30 λεπτά τζόκινγκ, ο ανδρικός οργανισμός μπορεί να κάψει έως και 300-500 θερμίδες, ενώ ο γυναικείος περίπου 240-400 θερμίδες, ανάλογα με το βάρος και την ένταση της προπόνησης, μία συνθήκη που αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αποτελεί ιδανική επιλογή και για όσους θέλουν να χάσουν βάρος με ήπιο και φυσικό τρόπο