Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Η ομάδα ζει στη σκιά της αποτυχίας πρόκρισης στο Final Four που γίνεται στο ΟΑΚΑ, και όπως όλα δείχνουν, ο Εργκίν Αταμαν θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν.

Ο Τούρκος προπονητής αναμενόταν να αποχωρήσει στο τέλος της περιόδου, ωστόσο η νεώτερη ενημέρωση λέει ότι δεν θα καθίσει στον πράσινο πάγκο ούτε για τα παιχνίδια των Τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Διαζύγιο με τον Εργκίν Αταμάν επέλεξε η πράσινη ΚΑΕ / Φωτογραφία INTIME

Η προπόνηση της Τετάρτης (20/5) ακυρώθηκε και πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμένα στη συνάντηση της Πέμπτης, όπου και θα ανακοινωθεί το μέλλον του Αταμάν, με επίσημο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια συνεργασίας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Τούρκος τεχνικός θα προχωρήσουν σε χωριστούς δρόμους, με βασική αιτία του διαζυγίου, να είναι ο αναπάντεχος αποκλεισμός από την Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.