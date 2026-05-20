Σοφία Φιλιππίδου: Τι κάνει σήμερα η ηθοποιός με τις μικρασιατικές ρίζες

Η απουσία της από την τηλεόραση & οι ρόλοι της που... γράφουν ακόμα ιστορία

20.05.26 , 12:44 Σοφία Φιλιππίδου: Τι κάνει σήμερα η ηθοποιός με τις μικρασιατικές ρίζες
Σοφία Φιλιππίδου: «Έχω περάσει στην ιστορία με τη guest εμφάνισή μου στους "Δύο Ξένους"... τα κατάφερα» / Βίντεο: Breakfast@star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Φιλιππίδου είναι ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτιδα με μικρασιατικές ρίζες, που έχει εκδώσει πέντε βιβλία και διδάσκει θέατρο.
  • Το πιο πρόσφατο βιβλίο της είναι ο "Ψαράς, ένα παραμύθι της Μικράς Ασίας", που την συνδέει με τις μνήμες της προσφυγιάς.
  • Αν και δέχεται προτάσεις για τηλεόραση, δηλώνει ότι δεν της λείπει και έχει βρει παρηγοριά στη γραφή.
  • Η Σοφία έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες και έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές.
  • Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της ΑΜΚΕ "τ3χνη" και συνεχίζει να διοργανώνει σεμινάρια θεατρικής παιδείας.

Είναι ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτιδα και έχει ενσαρκώσει ρόλους οι οποίοι ακόμα και σήμερα, γράφουν ιστορία. Ο λόγος για τη Σοφία Φιλιππίδου, η οποία παρά την απουσία της τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση, έχει γράψει πέντε βιβλία, έχει διδάξει θέατρο και υποκριτική, σκηνοθετεί παραστάσες και διοργανώνει σεμινάρια θεατρικής Παιδείας.

Σοφία Φιλιππίδου: Για πρώτη φορά μας συστήνει τα τρία της αδέρφια!

 

Με αφορμή την έκδοση του πιο πρόσφατου βιβλίου της ο «Ψαράς, ένα παραμύθι της Μικράς Ασίας», η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star, λέγοντας ότι: «Το παραμύθι μού φέρνει μνήμες από τη Μικρά Ασία, απ' όπου κατάγεται ο πατέρας μου, είναι πολύ συγκινητικό». Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της για τον πατέρα της και τα παιδικά της χρόνια: «Ο μπαμπάς μου ήταν πρόσφυγας, ήρθε πέντε ετών στην Ελλάδα χωρίς τον πατέρα του, γιατί τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Ημασταν πάρα πολύ φτωχοί μέχρι να ανοίξει το μαγαζί με τα παλιά σίδερα, από το οποίο ζήσαμε λίγο καλύτερα γιατί μπήκαν χρήματα στο σπίτι. Είχαμε μάθει ότι όλοι έπρεπε να δουλεύουμε για να πάει καλά το μαγαζί. Ξέραμε ότι από αυτό εξαρτώνταν η επιβίωσή μας, οι σπουδές μας. Ο πατέρας μου, μας προετοίμαζε ρωτώντας τους φίλους του ποια βιβλία πρέπει να διαβάζουμε και τα αγόραζε από τα παλιατζίδικα και μας τα έφερνε. Τότε συνειδητοποίησα ότι αν δεν μορφωθώ, δεν μπορώ να προχωρήσω. Βίωσα την προσφυγιά και από την πλευρά της μητέρας μου, αφού η γιαγιά μου είχε έρθει από την Ανατολική Ρωμυλία και ζούσε στις λεγόμενες παράγκες της Θεσσαλονίκης. Η προσφυγιά είναι το μεγάλο τραύμα της οικογένειάς μου και το δικό μου».

Ενώ σε ερώτηση για το εάν θα επέστρεφε στην τηλεόραση, η Σοφία Φιλιππίδου αποκάλυψε ότι δεν της λείπει η τηλεόραση, παρόλο που δέχεται διάφορες προτάσεις: «Δε μου λείπει τίποτα, είμαι πλήρης. Προτάσεις έρχονται, όλα καλά είναι, όλα πολύ ωραία είναι, μόνο που αυτή τη στιγμή έχω βρειμ εγάλη παρηγοριά στη γραφή».

Αναφερόμενη στους ρόλους τους οποίους ενσάρκωσε και έχουν μείνει στην ιστορία, όπως αυτόν στους «Δύο Ξένους», η Σοφία Φιλιππίδου ανέφερε ότι: «Ο κόσμος στο δρόμο μού λέει ότι με βλέπει στις επαναλήψεις και μου λέει γιατί χαθήκατε και γιατί δεν παίζετε κάτι για εμάς... Έχω περάσει στην ιστορία με τη guest εμφάνισή μου στους "Δύο Ξένους"... τα κατάφερα». Ενώ αποκάλυψε ότι, επί της παρούσης, δεν είναι προτέραιότητά της μία εμφάνιση σε κάποια τηλεοπτική σειρά. 

Γνωρίζοντας τη Σοφία Φιλιππίδου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1948 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε
  • Ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμό στο Instagram είναι @sofoula_filippidou
  • Σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θέατρο στο Κρατικό Ωδείο
  • Έκανε για ένα χρόνο μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Δραματουργίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ
  • Ήταν μέλος του Θεατρικού Εργαστηρίου της Τέχνης Θεσσαλονίκης (1971-1979) και της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης (1980-1985)

 

 

  • Εργάστηκε για 8 έτη ως ωρομίσθια καθηγήτρια γερμανικών στα ΚΑΤΕΕ Σίνδου, θέση την οποία εγκατέλειψε αμέσως μετά την μονιμοποίησή της
  • Από το 1985 δραστηριοποιείται στην Αθήνα ως ηθοποιός, σκηνοθέτιδα και συγγραφέας
  • Συνεργάστηκε σχεδόν με όλους μεγάλους σκηνοθέτες στα κεντρικά θέατρα της Αθήνας, καθώς και με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κ.ά.

 

 

  • Το 2000 ίδρυσε τη  φοιτητική ομάδα «Ιδαίοι Δάκτυλοι» στο Πνευματικό Ίδρυμα Κρητική Εστία, ανεβάζοντας 12 παραστάσεις.
  • Δίδαξε θέατρο και υποκριτική στα «Σεμινάρια λαϊκής επιμόρφωσης» του Υπουργείου Παιδείας σε όλη την Ελλάδα (2002- 2005)
  • Από το 2010 είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της ΑΜΚΕ «τ3χνη» και ασχολείται κυρίως με τη σκηνοθεσία, τη μετάφραση και την έρευνα.
  • Επί της παρούσης, η Σοφία Φιλιππίδου διοργανώνει σεμινάρια θεατρικής παιδείας, σκηνοθετεί και ανεβάζει παραστάσεις, ενώ ως συγγραφέας έχει εκδόσει και κυκλοφορήσει πέντε βιβλία.

 

 

Φιλμογραφία

  • Μια καθημερινή ιστορία 1980
  • Καραβάν Σαράι (1986)
  • Πατρίς ληστεία οικογένεια (1987)
  • Φάκελος Πολκ στον αέρα (1988) 
  • Το ριγέ (1988)
  • Οι Αθηναίοι (1999)
  • Peppermint (1999)
  • Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο (2001)
  • Ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων (2001)
  • Λουκουμάδες με μέλι (2005)
  • Το Σφύριγμα (2023)

 

Σημαντικότερες τηλεοπτικές σειρές

  • Οι Τρεις Χάριτες (1991)
  • Της Ελλάδος τα παιδιά (1994)
  • Ντόλτσε Βίτα (1995)
  • Εμείς κι Εμείς (1997)
  • Ο κακός Βεζύρης (1997)
  • Δύο Ξένοι (1998)
  • Safe sex TV Stories (2006)
  • Το Κόκκινο Δωμάτιο (2007) κ.ά.

 

