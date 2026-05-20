Λιθουανία: Συναγερμός μετά από αναφορές για επίθεση με drone

Στα καταφύγια ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της χώρας

  • Συναγερμός στη Λιθουανία λόγω drone που εντοπίστηκε στη Λευκορωσία, κατευθυνόμενο προς τη χώρα.
  • Πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και τρένα διακόπηκαν, οι πολίτες κατευθύνθηκαν σε καταφύγια.
  • Ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της Λιθουανίας οδηγήθηκαν σε καταφύγια, ενώ ενεργοποιήθηκε η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ.
  • Ο συναγερμός ήρθη στις 11:00 τοπική ώρα, χωρίς να είναι σαφές αν το drone ήταν ουκρανικό.
  • Αυξάνονται οι αντιαεροπορικοί συναγερμοί στις χώρες της Βαλτικής λόγω των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στόχων.

Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Λιθουανία, μετά τον εντοπισμό drone στη Λευκορωσία, το οποίο κατευθυνόταν προς τη χώρα. Πτήσεις διακόπηκαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ ο πληθυσμός, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της χώρας κατευθύνθηκαν στα καταφύγια

Ο συναγερμός σήμανε στις 10: 20 τοπική ώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων.

To μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες για να πάνε στα καταφύγια - Reuters

 «Αντιαεροπορικός συναγερμός: Κατευθυνθείτε αμέσως προς ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογενείας σας και περιμένετε οδηγίες», ανέφερε το μήνυμα που εστάλη στον πληθυσμό.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γκιτάνας Ναουζέντα, η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ και οι βουλευτές του λιθουανικού κοινοβουλίου οδηγήθηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS.

Στα καταφύγια πήγαν ο πρόεδρος της Λιθουανίας, ο πρωθυπουργός και όσοι βρίσκονταν στη Βουλή - Reuters

Οι πτήσεις στον διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια των σταθμών.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρξε ένα σήμα στα ραντάρ για την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας στα σύνορα με την Λιθουανία.

Η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε, δηλαδή τα ρουμανικά F-16 που σταθμεύουν στην Λιθουανία, τα ίδια που κατέρριψαν χθες ουκρανικό drone στον εσθονικό ουρανό.

Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά από αναφορές για drone που καταυθύνεται στη χώρα - Reuters

Ο συναγερμός ήρθη στις 11:00 τοπική ώρα.

«Δεν γνωρίζουμε αν το drone ήταν ουκρανικό ή όχι», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας.

Οι συναγερμοί αυτού του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής ως αποτέλεσμα της αύξησης των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης που συνορεύει με την Εσθονία και την Φινλανδία.

Ο συναγερμός ήρθη κατά τις 11:00 τοπική ώρα - Reuters

Ωστόσο είναι η πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την συστηματοποίηση της χρήσης των drones ,που αντιαεροπορικός συναγερμός στέλνει την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους της  πρωτεύουσας μίας χώρας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καταφύγια.

Πέρσι τα μέλη της λιθουανικής πολιτικής ηγεσίας είχαν οδηγηθεί κατά τη διάρκεια παρόμοιου συναγερμού στα καταφύγια, αλλά όχι και ο πληθυσμός.

Διαβάστε περισσότερα:
