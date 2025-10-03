Μόναχο: Drones προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, λόγω drones που εθεάθησαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα την ακύρωση 17 πτήσεων και την ταλαιπωρία σχεδόν 3.000 επιβατών.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 τοπική ώρα και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτούργησε σήμερα το πρωί.

Αντίστοιχα περιστατικά με Drones και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες

Ανάλογα περιστατικά ανέστειλαν πρόσφατα τη λειτουργία αεροδρομίων στη Δανία, τη Νορβηγία και την Πολωνία, με τη Δανία να κατηγορεί τη Ρωσία για "υβριδικό πόλεμο" με την Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της ΕΕ δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο σχέδιο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ένα πρόγραμμα άμυνας με τείχος από drones, με τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία να υποστηρίζουν την ιδέα, αλλά χώρες που βρίσκονται πιο μακριά από τη Ρωσία να διαφωνούν ακόμα και με το όνομα. Το POLITICO λέει ότι το σχέδιο για ένα τείχος μπορεί να μην εφαρμοστεί ποτέ.

Την άμεση κατάρριψη των drones ζητά ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας

Την άμεση κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο ή παρεμποδίζουν την αεροπλοΐα ζήτησε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ μετά την χθεσινοβραδινή εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Μόναχο.

«Τα περιστατικά με τα drones καταδεικνύουν την τεράστια πίεση. Από εδώ και στο εξής, ο κανόνας πρέπει να είναι: καταρρίψτε τα αντί να περιμένετε και κάντε το με συνέπεια! Η αστυνομία μας πρέπει να είναι σε θέση να καταρρίπτει άμεσα τα drones», δήλωσε ο Μάρκους Ζέντερ και ζήτησε την χρήση του συστήματος «Σιδηρούς Θόλος» στον γερμανικό εναέριο χώρο.

«Χρειαζόμαστε επιτέλους αποτελεσματική προστασία για όλες τις υποδομές και τις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις (...) Δεν πρόκειται μόνο για την πρόληψη της κατασκοπείας. Οι υποδομές μας πρέπει να παραμένουν λειτουργικές ανά πάσα στιγμή. Χρειαζόμαστε κυριαρχία στον εναέριο χώρο μας», τόνισε ο βαυαρός πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του κρατιδίου συντάσσει ήδη νόμο ταχείας διαδικασίας, καλώντας και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προσαρμόσει τον Νόμο περί Αεροπορικής Ασφάλειας το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες πληροφορίες, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποιος κρύβεται πίσω από την τελευταία επίθεση με drones, η οποία καθήλωσε 17 πτήσεις, αποκλείοντας περίπου 3.000 επιβάτες. Το αεροδρόμιο του Μονάχου λειτουργεί και πάλι κανονικά από τις 05:00 (τοπική ώρα).