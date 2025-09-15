Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις

Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP
Πολωνία: Εξουδετερώθηκε Drone
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας της Πολωνίας (SOP) ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε drone που πετούσε πάνω από ευαίσθητες κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Belweder στη Βαρσοβία. Το περιστατικό έλαβε χώρα εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων, με φόντο πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας ότι δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό. Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η απειλή.

