Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις

Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας της Πολωνίας (SOP) ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε drone που πετούσε πάνω από ευαίσθητες κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Belweder στη Βαρσοβία. Το περιστατικό έλαβε χώρα εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων, με φόντο πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας ότι δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό. Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η απειλή.

