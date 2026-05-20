Οι ερωτικές σχέσεις, οι συναισθηματικές εξαρτήσεις και τα μοτίβα που κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν η Κατερίνα Καραγιάννη και το Star.gr με τον ψυχολόγο Μάνο Χατζημαλωνά.

Ο ίδιος μάς υποδέχτηκε στον χώρο του στο Θησείο και μας μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά βιώματα που επηρεάζουν τις επιλογές μας στην ενήλικη ζωή, για το γιατί πολλοί άνθρωποι μένουν σε σχέσεις που τους δίνουν «ψίχουλα», αλλά και για τα όρια που χρειάζεται να θέτουμε ώστε οι σχέσεις να γίνονται πιο ουσιαστικές και αμοιβαίες.

«Κολλάμε με ανθρώπους που δε μας θέλουν γιατί μας έχει μείνει απωθημένο από τότε που πρωτοκολλήσαμε με τους ανθρώπους που αγαπήσαμε πρώτους, δηλαδή τους γονείς ή τους φροντιστές μας. Επειδή κάποιες φορές μπορεί να ήταν αδιάφοροι ή όχι τόσο εκδηλωτικοί, εμείς κάναμε τα πάντα για να πάρουμε την αγάπη τους. Αυτό μένει μέσα μας και μεγαλώνοντας καταλήγουμε να μένουμε σε σχέσεις που μας δυσκολεύουν, αρκούμενοι σε “ψίχουλα” αγάπης που μας θυμίζουν εκείνη την πρώτη ανάγκη αποδοχής» είπε ο γνωστός ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής.

Για τις γυναίκες που δέχονται και αρκούνται στο «bare minimum» στις σχέσεις, ο κ. Χατζημαλωνάς ανέφερε: «Οι γυναίκες πολλές φορές αρκούνται στα ψίχουλα γιατί κουβαλούν ακόμα υποσυνείδητα ένστικτα και μοτίβα επιβίωσης. Χαίρονται με λίγη προσοχή, με ένα μήνυμα ή με μια περιστασιακή παρουσία. Όμως σήμερα μπορούμε να αντισταθούμε στη βιολογία μας και να πούμε: “Εγώ θέλω κάτι πιο ξεκάθαρο, πιο αμοιβαίο και ουσιαστικό”».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των ορίων μέσα σε μια σχέση: «Όταν μια γυναίκα πει “δεν μου αρκούν τα ψίχουλα, θέλω ουσιαστική σύνδεση”, τότε ο άνδρας καλείται να διεκδικήσει πραγματικά τη σχέση. Αν δεν δεχτεί να λειτουργήσει με αμοιβαιότητα και σεβασμό, τότε “στο καλό του Θεού και της Παναγίας”».

Μιλώντας για τη σύγχρονη πραγματικότητα των σχέσεων και τους άντρες που «τα θέλουν όλα», ο Μάνος Χατζημαλωνάς σχολίασε:

«Το σύστημα σήμερα προωθεί ένα lifestyle όπου πολλοί θέλουν και τη συντροφικότητα και τη ζωή του εργένη. Θέλουν τη φροντίδα, τα ταξίδια και τη ζεστασιά μιας σχέσης, αλλά και την ελευθερία του κυνηγιού. Όμως όταν υπάρχουν όρια και ειλικρίνεια, μειώνεται το ghosting και αυξάνεται ο σεβασμός. Να μην τάζεις τ’ άστρα όταν το μόνο που θέλεις είναι το κρεβάτι σου».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Μάνος Χατζημαλωνάς μίλησε και για τις βραδιές Stand Up Therapy που διοργανώνει τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο, είπε: «Προσπαθώ να είμαι ο άνθρωπος που βοηθά τον κόσμο να αφήσει λίγο τις άμυνές του και να έρθει πιο κοντά».

Ποιος είναι ο Μάνος Χατζημαλωνάς

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και προσανατολισμό μεθοδολογίας την συνθετική συμβουλευτική νέων και ενηλίκων, με εστίαση στην ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας που συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις με σκοπό την επιτυχή παρέμβαση όπου κρίνεται πρωτεύουσα και αναγκαία στα διάφορα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως το: διανοητικό, ψυχοσωματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, διαπροσωπικό, υπαρξιακό.