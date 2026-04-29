Τα υπέροχα ζωάκια που έχουν στο σπίτι τους σύστησε στους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Χατζίδου! Η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star έχει ένα υπέροχο κίτρινο παπαγάλο με εντυπωσιακά φτερά και ένα κουνελάκι.

Η κορούλα της, Μελίτα είναι ξετρελαμένη με τα ζωάκια και βοηθά και εκείνη στη φροντίδα τους.

Μάνα και κόρη εκτός από τη φροντίδα των κατοικίδιων, κάνουν πολλά πράγματα μαζί και είναι πολύ δεμένες. Η παρουσιάστρια βοηθά την κορούλα της στο διάβασμα και την ορθογραφία καθώς θέλει να είναι συνεπής στα μαθήματα του σχολείου.

Οι δυο τους κάνουν μαζί και άλλες δραστηριότητες.

Πολλές φορές έχουμε δει την Ελένη Χατζίδου στην κουζίνα να φτιάχνει γλυκά με βοηθό τη μοναχοκόρη της. Μάλιστα τα γλυκίσματα είναι χωρίς ζάχαρη. Ποιος άλλωστε τα υγιεινά μπισκότα μήλου που έφτιαξε με βοηθό την κόρη της;

Υλικά της Συνταγής

2,5 μήλα

3 φλιτζάνια βρώμη

1⁄2 κουταλάκι του γλυκού σόδα

1⁄4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

λιγο πάνω απ το μισο φλιτζάνι ελαιόλαδο

1⁄2 φλιτζάνι μέλι

3⁄4 φλιτζάνι σταγόνες σοκολάτας

ξύσμα από ένα πορτοκάλι

Εκτέλεση της Συνταγής

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσειςΞεκινάμε λιωνοντας τα μήλα στο multiΣτη συνέχεια ρίχνουμε τα στερεά υλικά (βρώμη, σόδα, κανέλα, αλάτι)Συνεχίζουμε με ελαιόλαδο,μέλι, ξύσμα και χτυπάμε στο μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά(εμείς ανακατέψαμε με το χέρι)Τέλος προσθέτουμε τις σταγόνες και ανακατεύουμε απαλά. Απλώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και με ένα μεγάλο κουτάλι προσθέτουμε μια κουταλιά από το μείγμαγια κάθε μπισκότο. Πιέζουμε τα μπισκότα ελαφρώς.

Ψήνουμε στους 170 για 20 λεπτά μέχρι να αφρατέψουν» Μία άλλη αγαπημένη τους ασχολία είναι και η γυμναστική. Όταν ο καιρός το επιτρέπει, η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star παίρνει την κόρη της και γυμνάζονται. Εκείνη κάνει τρέξιμο και η Μελίτα πατίνι.

Μάνα και κόρη αγαπάνε και τη ζωγραφική. Το χειμώνα χρωματίζουν με νερομπογιές τις αυγοθήκες και το καλοκαίρι τα βότσαλα της θάλασσας.

