Χατζίδου: Δείτε τα υπέροχα ζωάκια που έχει στο σπίτι της

Η παρουσιάστρια βοηθά την κόρη της στο διάβασμα

29.04.26 , 14:19 ΜΕΤΑ: Πρόστιμα αν τα παιδιά κάτω των 13 χρησιμοποιούν Facebook & Instagram
29.04.26 , 13:32 Άση Μπήλιου: Tα θετικά & τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Ερμή στον Ταύρο
29.04.26 , 13:27 Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος
29.04.26 , 13:08 Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!
29.04.26 , 13:00 Δεν θα φέρω στον κόσμο ένα παιδί που να ταλαιπωρηθεί όπως εγώ-Ποιος το είπε
29.04.26 , 12:53 Η BYD στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου
29.04.26 , 12:30 Δείπνο Τραμπ για Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Η σικάτη Μελάνια και το μενού
29.04.26 , 12:11 Παναθηναϊκός: Σπουδαία νίκη στην Ισπανία- Επικράτησε της Βαλένθια με 67-68
29.04.26 , 12:02 Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή διώκεται ο 89χρονος
29.04.26 , 11:50 Καιρός: Με κρύο η Πρωτομαγιά - Ψυχρή εισβολή από το μεσημέρι της Πέμπτης
29.04.26 , 11:48 «Μακάρι, γιατί της αξίζει» - Ποια παρουσιάστρια θα επιστρέψει τηλεοπτικά
29.04.26 , 11:42 MasterChef: «Κάθε φορά κλείνομαι πίσω και απλά ''βαράω''»
29.04.26 , 11:20 Κάλυμνος: Εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας
29.04.26 , 11:17 Nissan Qashqai: Κυριαρχεί στην Ευρώπη
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση
Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου παρουσίασε τα κατοικίδιά της, ένα κίτρινο παπαγάλο και ένα κουνελάκι.
  • Η κόρη της, Μελίτα, είναι ενθουσιασμένη με τα ζωάκια και συμμετέχει στη φροντίδα τους.
  • Μάνα και κόρη περνούν χρόνο μαζί, βοηθώντας η Χατζίδου τη Μελίτα με τα μαθήματα και τη μαγειρική.
  • Φτιάχνουν γλυκά χωρίς ζάχαρη, όπως brownies, και απολαμβάνουν τη γυμναστική μαζί.
  • Ασχολούνται επίσης με τη ζωγραφική, χρωματίζοντας αυγοθήκες και βότσαλα.

Τα υπέροχα ζωάκια που έχουν στο σπίτι τους σύστησε στους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Χατζίδου! Η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star έχει ένα υπέροχο κίτρινο παπαγάλο με εντυπωσιακά φτερά και ένα κουνελάκι.

Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο

 

Η κορούλα της, Μελίτα είναι ξετρελαμένη με τα ζωάκια και βοηθά και εκείνη στη φροντίδα τους. 

Μάνα και κόρη εκτός από τη φροντίδα των κατοικίδιων, κάνουν πολλά πράγματα μαζί και είναι πολύ δεμένες. Η παρουσιάστρια βοηθά την κορούλα της στο διάβασμα και την ορθογραφία καθώς θέλει να είναι συνεπής στα μαθήματα του σχολείου.

Οι δυο τους κάνουν μαζί και άλλες δραστηριότητες.

Πολλές φορές έχουμε δει την Ελένη Χατζίδου στην κουζίνα να φτιάχνει γλυκά με βοηθό τη μοναχοκόρη της. Μάλιστα τα γλυκίσματα είναι χωρίς ζάχαρη. Ποιος άλλωστε τα υγιεινά μπισκότα μήλου που έφτιαξε με βοηθό την κόρη της; 

 

 

Υλικά της Συνταγής 

2,5 μήλα
3 φλιτζάνια βρώμη
1⁄2 κουταλάκι του γλυκού σόδα
1⁄4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
3 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
λιγο πάνω απ το μισο φλιτζάνι ελαιόλαδο
1⁄2 φλιτζάνι μέλι
3⁄4 φλιτζάνι σταγόνες σοκολάτας
ξύσμα από ένα πορτοκάλι

Εκτέλεση της Συνταγής 

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσειςΞεκινάμε λιωνοντας τα μήλα στο multiΣτη συνέχεια ρίχνουμε τα στερεά υλικά (βρώμη, σόδα, κανέλα, αλάτι)Συνεχίζουμε με ελαιόλαδο,μέλι, ξύσμα και χτυπάμε στο μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά(εμείς ανακατέψαμε με το χέρι)Τέλος προσθέτουμε τις σταγόνες και ανακατεύουμε απαλά. Απλώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και με ένα μεγάλο κουτάλι προσθέτουμε μια κουταλιά από το μείγμαγια κάθε μπισκότο. Πιέζουμε τα μπισκότα ελαφρώς.

Ψήνουμε στους 170 για 20 λεπτά μέχρι να αφρατέψουν» Μία άλλη αγαπημένη τους ασχολία είναι και η γυμναστική. Όταν ο καιρός το επιτρέπει, η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star παίρνει την κόρη της και γυμνάζονται. Εκείνη κάνει τρέξιμο και η Μελίτα πατίνι.

Μάνα και κόρη αγαπάνε και τη ζωγραφική. Το χειμώνα χρωματίζουν με νερομπογιές τις αυγοθήκες και το καλοκαίρι τα βότσαλα της θάλασσας. 
 

