Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο

Πώς πέρασαν η Ελένη και ο Ετεοκλής τις Πασχαλινές τους διακοπές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.04.26 , 12:57 True VW: Αντεπίθεση με προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα
14.04.26 , 12:55 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η εκκλησία του γάμου τους και το pre-wedding πάρτι
14.04.26 , 12:51 Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα
14.04.26 , 12:35 Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι
14.04.26 , 12:18 Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά
14.04.26 , 11:54 Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
14.04.26 , 11:32 Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο
14.04.26 , 11:25 Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 τραυματίες
14.04.26 , 11:20 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη του Πάσχα - Τα δρομολόγια ως την Τετάρτη
14.04.26 , 11:18 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Θα μείνουμε στα Χανιά. Τα αφήνω όλα, δεν με νοιάζει»
14.04.26 , 10:57 Reuters: Πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας
14.04.26 , 10:46 Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά»
14.04.26 , 10:36 Μπισμπίκης: Φωτογραφίζει τη Δέσποινα ξαπλωμένη με μαγιό στην παραλία
14.04.26 , 10:34 Piano City Athens 2026, 9 - 18 Μαΐου σε όλη την Αθήνα
14.04.26 , 10:16 Γιώργος Παπαχαραλάμπους: Μας δείχνει πώς να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου πέρασε το Πάσχα στο χωριό της στον Έβρο με την οικογένειά της.
  • Δεν κατάφεραν να φάνε αρνί λόγω απροσεξίας κάποιου που ξέχασε να το βγάλει από την κατάψυξη.
  • Αντί για αρνί, απόλαυσαν κοντοσούβλι και πέρασαν όμορφες στιγμές με συγγενείς.
  • Η Ελένη μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδραση, τονίζοντας τη σημασία των ημερών.
  • Περάσανε ποιοτικό χρόνο με τη κόρη τους Μελίτα, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες.

Στα Λουτρά στο χωριό της Ελένης Χατζίδου που βρίσκεται στον Έβρο πέρασαν τις Πασχαλινές τους διακοπές οι οικοδεσπότες της εκπομπής Breakfast@Star.

Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο


Χατζίδου: «Είχα έναν πρώην που έβαζε βαζελίνη στα φρύδια» - Video

Ο Ετεοκλής, η Ελένη και η κόρη τους Μελίτα φόρτωσαν βαλίτσες και πήγαν να δουν συγγενείς και φίλους.

 

 

Η παρουσιάστρια μάλιστα αποκάλυψε και στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star πως δεν κατάφεραν να φάνε το αρνί στην ώρα του γιατί κάποιος που ανέλαβε να το βγάλει από την κατάψυξη τελικά… το ξέχασε.

Πήγαμε στα Λουτρά στο χωριό μου και ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε στην εκκλησία και τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση. Είδα συμμαθητές μακρινά ξαδέρφια. Αρνί δεν φάγαμε κάποιος είχε αναλάβει να βγάλει το αρνί από την κατάψυξη αλλά τελικά δεν το έβγαλε. Φάγαμε όμως κοντοσούβλι και το ευχαριστηθήκαμε. Η πόρτα μας ήταν ανοιχτή αλλά δεν ήρθε κανένας” τόνισε χαρακτηριστικά η Ελένη.

Η ίδια άλλωστε είχε μοιραστεί φωτογραφίες από την απόδρασή τους, γράφοντας στις λεζάντες πως “αυτές οι μέρες έχουν κάτι το ξεχωριστό”.

 

 

Eκεί ήταν και ο μπαμπάς της παρουσιάστριας Τριαντάφυλλος Χατζίδης με τον οποίο η τραγουδίστρια πρόσφατα έκανε ένα συγκινητικό ντουέτο με τίτλο «Ακούς Πατέρα;», το οποίο απευθύνεται στη σχέση πατέρας- κόρης.

Το ζευγάρι απόλαυσε όμορφες στιγμές και με τη μοναχοκόρη του. Έπαιξαν στη φύση, έφαγαν ωραία εδέσματα και το καταευχαριστήθηκαν.Οι δυο τους άλλωστε πάντα περνάνε ποιοτικό χρόνο με τη Μελίτα κάνοντας κάθε φορά και διαφορετικά πράγματα. 

 

 

Συχνά έχουμε δει μάνα και κόρη να βάζουν τις ποδιές τους και να φτιάχνουν υγιεινές συνταγές, ή να φορούν αθλητικά και φόρμες και να κάνουν γυμναστική στη φύση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top