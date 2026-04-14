Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο

Στα Λουτρά στο χωριό της Ελένης Χατζίδου που βρίσκεται στον Έβρο πέρασαν τις Πασχαλινές τους διακοπές οι οικοδεσπότες της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο Ετεοκλής, η Ελένη και η κόρη τους Μελίτα φόρτωσαν βαλίτσες και πήγαν να δουν συγγενείς και φίλους.

Η παρουσιάστρια μάλιστα αποκάλυψε και στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star πως δεν κατάφεραν να φάνε το αρνί στην ώρα του γιατί κάποιος που ανέλαβε να το βγάλει από την κατάψυξη τελικά… το ξέχασε.

“Πήγαμε στα Λουτρά στο χωριό μου και ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε στην εκκλησία και τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση. Είδα συμμαθητές μακρινά ξαδέρφια. Αρνί δεν φάγαμε κάποιος είχε αναλάβει να βγάλει το αρνί από την κατάψυξη αλλά τελικά δεν το έβγαλε. Φάγαμε όμως κοντοσούβλι και το ευχαριστηθήκαμε. Η πόρτα μας ήταν ανοιχτή αλλά δεν ήρθε κανένας” τόνισε χαρακτηριστικά η Ελένη.

Η ίδια άλλωστε είχε μοιραστεί φωτογραφίες από την απόδρασή τους, γράφοντας στις λεζάντες πως “αυτές οι μέρες έχουν κάτι το ξεχωριστό”.

Eκεί ήταν και ο μπαμπάς της παρουσιάστριας Τριαντάφυλλος Χατζίδης με τον οποίο η τραγουδίστρια πρόσφατα έκανε ένα συγκινητικό ντουέτο με τίτλο «Ακούς Πατέρα;», το οποίο απευθύνεται στη σχέση πατέρας- κόρης.

Το ζευγάρι απόλαυσε όμορφες στιγμές και με τη μοναχοκόρη του. Έπαιξαν στη φύση, έφαγαν ωραία εδέσματα και το καταευχαριστήθηκαν.Οι δυο τους άλλωστε πάντα περνάνε ποιοτικό χρόνο με τη Μελίτα κάνοντας κάθε φορά και διαφορετικά πράγματα.

Συχνά έχουμε δει μάνα και κόρη να βάζουν τις ποδιές τους και να φτιάχνουν υγιεινές συνταγές, ή να φορούν αθλητικά και φόρμες και να κάνουν γυμναστική στη φύση.