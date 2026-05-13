Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Νεκρός ένα επιβάτης

Ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας - 1.700 επιβάτες αποκλεισμένοι

Πηγή: Φωτογραφία: Facebook (Ambassador Cruise Line)
Συναγερμός στη Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό / ΜΕGA

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο «Ambition» που έχει αγκυροβολήσει στο Μπορντό της Γαλλίας, έπειτα από τον θάνατο επιβάτη και ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Στο πλοίο της εταιρείας Ambassador Cruise Line, βρίσκονται 1.233 επιβάτες - κυρίως Βρετανοί και Ιρλανδοί - καθώς και 514 μέλη πληρώματος.

Ένας 90χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρροια.

Οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις για τον εντοπισμό της αιτίας, με πιθανότερο ενδεχόμενο την εκδήλωση γαστρεντερίτιδας, γεγονός που ενεργοποίησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης για παρόμοια περιστατικά.

Οι γαλλικές αρχές υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει την υπόθεση με τα πρόσφατα κρούσματα χανταϊού που είχαν εντοπιστεί στο πλοίο MV Hondius.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τα νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, περνώντας από Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Μπρεστ πριν φτάσει στη νοτιοδυτική Γαλλία.

 

