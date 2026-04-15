Νέες καταγγελίες για δεύτερο διορισμό Λαζαρίδη το 2013 σε θέση ΠΕ

Φουντώνει αντί να σβήνει η «φωτιά» που άναψε για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη σε θέση ειδικού επιστήμονα στο δημόσιο το 2007, χωρίς να έχει αναγνωρισμένο πτυχίο. Η Κυβέρνηση μέχρι στιγμής τον καλύπτει. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα στοιχεία, υπάρχει και δεύτερος αμφισβητούμενος διορισμός. Την αποπομπή του από την Κυβέρνηση ζητά εκ νέου η αντιπολίτευση.

Διορισμός Λαζαρίδη και το 2013 σε θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Για δεύτερη φορά μετά το 2007 εμφανίζεται να «προσλαμβάνεται ο Μακάριος Λαζαρίδης» στο δημόσιο. Αυτή τη φορά στο «γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας», με έναρξη «από 26/4/2013» και «με τις αποδοχές του Β' Βαθμού ΠΕ κατηγορίας». Δηλαδή με μισθό υπαλλήλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρότι δεν είχε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

Η κυβέρνηση καλύπτει τον Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό του 2007

Η Κυβέρνηση κάλυψε με προσεκτικές τοποθετήσεις τον κ. Λαζαρίδη και τα έριξε στις υπήρεσίες του δημοσίου για το διορισμό του σε θέση ειδικού επιστήμονα το 2007.

«Δεν υπάρχει θέμα. Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης στον Blue Sky.

Aποπομπή του Μ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση ζητά η αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε, ζητώντας να αποπεμφθεί από την Κυβέρνηση και να επιστρέψει τους μισθούς που πήρε.

«Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου; Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Από την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον δεύτερο διορισμό του Μ. Λαζαρίδη

Παύλος Πολάκης και Στέφανος Κασσελάκης αμφισβήτησαν και τη γνησιότητα του τίτλου σπουδών από το Κολλέγιο Southeastern Europe καθώς κάτω από την ένδειξη Βachelor of Αrts δεν αναφέρεται το αντικείμενο των σπουδών.

Το πτυχίο που παρουσίασε ο Μ. Λαζαρίδης χωρίς το αντικείμενο σπουδών

«Αυτή η κυβέρνηση, όχι απλά καλύπτει, αλλά στηρίζει την απατεωνιά για να καλοπερνάνε οι γαλάζιες ακρίδες και αρουραίοι» υποστήριξε σε ανάρτησή του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο Λαζαρίδης έπρεπε να παραιτηθεί από τότε που η Ελληνική Λύση (Ιούνιος του 2025) αποκάλυψε το θέμα» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ηθικό ξεπεσμό» χαρακτήρισε τον δεύτερο διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο η Νίκη.

Μάλιστα το Κολλέγιο εμφανίζεται να ιδρύθηκε το 1991 στο Ντελαγουέρ των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μας λέει ότι σπούδασε για 4 χρόνια, αποφοιτώντας το 1992. Έλα μου που το εργαστήρι ιδρύθηκε στο Delaware το 1991!» ισχυρίσθηκε ο κ. Κασσελάκης.

Βολές εκτός αλλά και εντός ΝΔ για τους διορισμούς και το «πτυχίο» Λαζαρίδη

Ενόχληση υπάρχει και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

«Θα ήθελα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από το υπουργείο παιδείας ή την Κυβέρνηση για το πώς έγινε ο διορισμός του» δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Υπουργός Στέλιος Πέτσας

Αντιπολίτευση: «Η σύζυγός του πήρε τη θέση του στη Γ.Γ. Ισότητας»

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η σύζυγος του Μακάριου Λαζαρίδη προσελήφθη στη θέση του στη Γ.Γ. Ισότητας τον Ιούνιο του 2013, όταν εκείνος παραιτήθηκε για να πάει στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

