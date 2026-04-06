Άγριος καβγάς Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή

Σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη.

Παύλος Πολάκης: «Σκασμός Λαζαρίδη… τώρα μιλάω εγώ…»

Ο καβγάς ξεκίνησε με τον Παύλο Πολάκη να ρωτά τον Μακάριο Λαζαρίδη «το πτυχίο σου από που είναι; Southeastern College τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;». Ο νέος υφυπουργός απάντησε ότι «βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς» κατηγορώντας τον για την τήρηση «διπλών βιβλίων» στον Δήμο Σφακίων όταν ήταν δήμαρχος.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ακούστηκε μάλιστα να λέει στον κ. Λαζαρίδη: «Σκασμός Λαζαρίδη… τώρα μιλάω εγώ»!



Ο «εκρηκτικός διάλογος» Πολάκη - Λαζαρίδη

Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους έντασης διαμείφθηκε συγκεκριμένα ο παρακάτω διάλογος:

Παύλος Πολάκης: «Αφού σηκώνεις το χέρι, Λαζαρίδη, θα ήθελα να απαντήσεις. Το πτυχίο σου από πού είναι; Southeastern College τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;»

Μακάριος Λαζαρίδης: «Βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχετε παραδεχθεί δημόσια ότι, ως δήμαρχος, είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα. Να μας εξηγήσετε από πού είναι αυτά τα μαύρα. Και τι τα κάνατε;

… Αυτή την αηδία που αναφέρατε: εγώ έχω τελειώσει το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει, μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, πού είναι τα λεφτά;"

Παύλος Πολάκης: «Εγώ προκάλεσα τον κ. Λαζαρίδη να μας πει από πού είναι το πτυχίο του, δεν μου λέει… μου λέει ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα ταμεία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά, Λαζαρίδη, και να δεις τι έκανα εγώ»

Μακάριος Λαζαρίδης: «Να μας πεις»

Παύλος Πολάκης: «Μουρμου… μουρμού. Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία, εγώ έβαζα τους Σφακιανούς, αντί να δίνουν στεφάνια στις κηδείες»

Μακάριος Λαζαρίδης: «Ζορίζεσαι»

Παύλος Πολάκης: «Σκασμός, Λαζαρίδη, σκασμός! Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα πετάγεσαι. Καθόλου δεν ζορίζομαι, εσύ ζορίζεσαι γιατί είσαι εδώ χωρίς πτυχίο»

Γιώργος Λαμπρούλης (προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής»: «Δε θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα. Το λόγο έχει η κα Λινού’

Παύλος Πολάκης: «Πες μας πού είναι το πτυχίο σου, Λαζαρίδη, και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε, μερικούς που είστε χούλιγκαν… χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα, τέλος’

Μακάριος Λαζαρίδης: «Έτρωγες μαύρα και μιλάς. Άντε μπράβο»

Παύλος Πολάκης: «Να πεις πού είναι το πτυχίο σου, αμόρφωτε!»

Μακάριος Λαζαρίδης: «Έλα τώρα»

Παύλος Πολάκης: «Αμόρφωτος είναι, δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή».

