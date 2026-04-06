Άγριος καβγάς Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή

«Είχες διπλά βιβλία στα Σφακιά» - « Σκασμός… Λες ψέματα για το πτυχίο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφίες Ευρωκίνηση/ Σ. Δημητρόπουλος
Καβγάς Πολάκη - Λαζαρίδη στη Βουλή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
by STAR AI
  • Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ Μακάριου Λαζαρίδη και Παύλου Πολάκη.
  • Ο Πολάκης αμφισβήτησε το πτυχίο του Λαζαρίδη, προκαλώντας ένταση.
  • Ο Λαζαρίδης αντέτεινε κατηγορίες για διπλά βιβλία στον Δήμο Σφακίων επί Πολάκη.
  • Η αντιπαράθεση περιλάμβανε προσωπικές επιθέσεις και κατηγορίες για διαφθορά.
  • Ο πρόεδρος της Βουλής παρενέβη για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του νέου Υφυπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη

Ορκίστηκαν Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης μετά τον ανασχηματισμό

Παύλος Πολάκης: «Σκασμός Λαζαρίδη… τώρα μιλάω εγώ…» 

Ο καβγάς ξεκίνησε με τον Παύλο Πολάκη να ρωτά τον Μακάριο Λαζαρίδη «το πτυχίο σου από που είναι; Southeastern College τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;». Ο νέος υφυπουργός απάντησε ότι «βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς» κατηγορώντας τον για την τήρηση «διπλών βιβλίων» στον Δήμο Σφακίων όταν ήταν δήμαρχος.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ακούστηκε μάλιστα να λέει στον κ. Λαζαρίδη:  «Σκασμός Λαζαρίδη… τώρα μιλάω εγώ»! 

Άγρια Κόντρα Πολάκη- Γεωργιάδη στη Βουλή για το ΚΕΕΛΠΝΟ


Ο «εκρηκτικός διάλογος» Πολάκη - Λαζαρίδη

Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους έντασης διαμείφθηκε συγκεκριμένα ο παρακάτω διάλογος: 

Παύλος Πολάκης: «Αφού σηκώνεις το χέρι, Λαζαρίδη, θα ήθελα να απαντήσεις. Το πτυχίο σου από πού είναι; Southeastern College τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;»

Μακάριος Λαζαρίδης: «Βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχετε παραδεχθεί δημόσια ότι, ως δήμαρχος, είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα. Να μας εξηγήσετε από πού είναι αυτά τα μαύρα. Και τι τα κάνατε; 

… Αυτή την αηδία που αναφέρατε: εγώ έχω τελειώσει το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει, μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, πού είναι τα λεφτά;"

Παύλος Πολάκης: «Εγώ προκάλεσα τον κ. Λαζαρίδη να μας πει από πού είναι το πτυχίο του, δεν μου λέει… μου λέει ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα ταμεία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά, Λαζαρίδη, και να δεις τι έκανα εγώ»

Μακάριος Λαζαρίδης: «Να μας πεις» 

Παύλος Πολάκης: «Μουρμου… μουρμού. Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία, εγώ έβαζα τους Σφακιανούς, αντί να δίνουν στεφάνια στις κηδείες» 

Μακάριος Λαζαρίδης: «Ζορίζεσαι» 

Παύλος Πολάκης: «Σκασμός, Λαζαρίδη, σκασμός! Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα πετάγεσαι. Καθόλου δεν ζορίζομαι, εσύ ζορίζεσαι γιατί είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» 

Γιώργος Λαμπρούλης (προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής»: «Δε θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα. Το λόγο έχει η κα Λινού’ 

Παύλος Πολάκης: «Πες μας πού είναι το πτυχίο σου, Λαζαρίδη, και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε, μερικούς που είστε χούλιγκαν… χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα, τέλος’

Μακάριος Λαζαρίδης: «Έτρωγες μαύρα και μιλάς. Άντε μπράβο» 

Παύλος Πολάκης: «Να πεις πού είναι το πτυχίο σου, αμόρφωτε!» 

Μακάριος Λαζαρίδης: «Έλα τώρα»

Παύλος Πολάκης: «Αμόρφωτος είναι, δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή». 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
 |
ΠΤΥΧΙΟ
 |
ΣΦΑΚΙΑ
 |
ΒΟΥΛΗ ΚΑΒΓΑΣ
 |
ΒΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top