Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης

Δούκας: Με το “Urban Training-Άθληση στα Πάρκα” βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση

Τα πάρκα και τα άλση της Αθήνας αποκτούν νέα δυναμική! Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, μετατρέπουν τους πράσινους χώρους της πόλης σε ζωντανές εστίες αθλητισμού, ευεξίας και κοινωνικής επαφής, ανοιχτές για όλους, σε κάθε γωνιά της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Προσφέρουμε δωρεάν οργανωμένα προγράμματα γυμναστικής για τον καθένα. Από την Ακαδημία Πλάτωνος και το Άλσος Προμπονά μέχρι τον Εθνικό Κήπο και το Άλσος Χωροφυλακής. Pilates, Bodytone, Freestyle, δράσεις για παιδιά και οικογένειες και ειδικά προγράμματα για άτομα με αναπηρία δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να αναζωογονηθούν χωρίς κόστος. Με το "Urban Training - Άθληση στα Πάρκα" βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση».

Με το «Urban Training – Κάνε τη Γυμναστική Τρόπο Ζωής: Άθληση στα Πάρκα», ο ΟΠΑΝΔΑ φέρνει δωρεάν οργανωμένα προγράμματα άσκησης σε τέσσερα από τα ομορφότερα πάρκα της Αθήνας: Άλσος Χωροφυλακής, Ακαδημία Πλάτωνος, Άλσος Προμπονά και Εθνικός Κήπος. Εξειδικευμένοι γυμναστές του ΟΠΑΝΔΑ θα βρίσκονται εκεί, από τις 09:00 έως τις 12:00, για να καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε Pilates, Bodytone, Freestyle, κ.ά.

Οι προπονήσεις απευθύνονται σε όλους: ενήλικες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να επαναφέρουν την άσκηση στη ζωή τους, παιδιά που γυμνάζονται παρέα με τους γονείς τους, αλλά και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα. Η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δράσης.

Πρόγραμμα

Σάββατο, 23 Μαΐου: Άλσος Χωροφυλακής

9:00 - 9:45:   Pilates
10:00 - 10:45:  Freestyle
11:00 - 12:00: AμεA  Διαδραστικά παιχνίδια.
 
Σάββατο, 30 Μαΐου: Ακαδημία Πλάτωνος

9:00 - 9:45   Pilates
10:00 - 10:45  Bodytone
11:00 - 12:00   ΑμεΑ Διαδραστικά παιχνίδια
 
Σάββατο, 6 Ιουνίου: Άλσος Προμπονά

9:00 - 9:45:  Pilates
10:00 - 10:45:  Freestyle
11:00 - 12:00: ΑμεΑ  Διαδραστικά παιχνίδια
 
Σάββατο, 13 Ιουνίου: Εθνικός Κήπος

9:00 - 9:30: Fanga
9:30 - 9:40: Επίδειξη  ρυθμικής από την ομάδα Άρτεμις
                    Χορογραφία από την ομάδα Cheerleaders Υάδες
9:40 - 10:10: Freestyle
10:10 - 10:40: Pilates και Yoga
10:40 - 11:10: Bodytone
11:00 - 12:10: ΑμεΑ  Διαδραστικά παιχνίδια
 
Πληροφορίες: 

Ελεύθερη συμμετοχή για όλους
Ώρες: 09:00 – 12:00
Τηλέφωνο: 210 5284875 – 876
www.opanda.gr
 

