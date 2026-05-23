Συμπλοκή και πυροβολισμός στον Πειραιά σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικός πυροβόλησε σεσημασμένο κακοποιό που έβγαλε όπλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.05.26 , 10:53 Φοβερό σκηνικό με Διαμαντίδη και οπαδούς Ολυμπιακού
23.05.26 , 10:50 Βούλα Πατουλίδου: «Έφτιαξα το προσωπό μου γιατί είχα κόμπλεξ!»
23.05.26 , 10:02 LINGO: Διπλό ραντεβού αυτό το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου στις 18:25
23.05.26 , 10:00 Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης
23.05.26 , 09:54 Ηλεκτρονική ψήφος στην Αυτοδιοίκηση για δημοτικές - περιφερειακές εκλογές
23.05.26 , 09:11 Ο Τραμπ δεν πάει στον γάμο του γιου του λόγω πιθανής επίθεσης στο Ιράν!
23.05.26 , 09:11 Ford Ranger Raptor: Η τέλεια «απογείωση» πίσω από το τιμόνι του
23.05.26 , 09:07 General Tire: Ελαστικά για δύσκολες διαδρομές
23.05.26 , 09:03 Σμηναγός Ηλιάκης: Σαν σήμερα έπεσε νεκρός στο Αιγαίο
23.05.26 , 08:36 Συμπλοκή και πυροβολισμός στον Πειραιά σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.
23.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Μαΐου
22.05.26 , 23:42 Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Φωτιά» ο μεγάλος τελικός της EuroLeague
22.05.26 , 23:29 Ζέτα Μακρυπούλια: Το άνετο ανοιξιάτικο outfit που λατρέψαμε
22.05.26 , 23:24 Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»
22.05.26 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»
Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πυροβολισμός στον Πειραιά σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπλοκή στον Πειραιά κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. κατά εκβιαστών.
  • Αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν γνωστό κακοποιό, ο οποίος αντέτεινε όπλο.
  • Ένας αστυνομικός πυροβόλησε τον κακοποιό, ο οποίος τραυματίστηκε στο αυτί.
  • Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 πυροβόλα όπλα και 6 χειροβομβίδες σε σακίδιο.
  • Ο κακοποιός, αλβανικής καταγωγής, έχει ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας.

Σκηνές «φαρ ουέστ» εκτυλίχθηκαν στον Πειραιά σε επιχείρηση του τμήματος εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αστυνομικοί περνώντας έξω από νυχτερινό κέντρο βλέπουν στην πόρτα ένα άτομο το οποίο αναγνώρισαν. Σταματούν λίγο πιο κάτω και κινούνται προς το μαγαζί. Μαζί με τον άντρα βρίσκονται δύο  γυναίκες οι οποίες φεύγουν και εκείνος κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση των αστυνομικών. 

Οι αστυνομικοί έχουν βγάλει όπλα και του φωνάζουν «αστυνομία – ακίνητος»!. Ο άντρας τότε βλέπουν ότι βάζει το χέρι του να βγάλει όπλο και γυρνώντας τους σημαδεύει. Ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε και τον πέτυχε στο ύψος του αυτιού. Το όπλο του άντρα είχε γεμιστήρα με 32 σφαίρες. Έχουν εντοπιστεί 3 πυροβόλα όπλα και σε ένα σακίδιο 6 χειροβομβίδες. Όταν μπήκε στο ασθενοφόρο, παρά την σφαίρα που είχε δεχτεί διατηρούσε τις αισθήσεις του!

Πρόκειται για γνωστό «σκληρό» κακοποιό, αλβανικής καταγωγής που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και εμπλέκεται από περιπτώσεις δολοφονίας μέχρι και σε απόδραση. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΣΥΜΠΛΟΚΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ
 |
ΤΜΗΜΑ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top