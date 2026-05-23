Σκηνές «φαρ ουέστ» εκτυλίχθηκαν στον Πειραιά σε επιχείρηση του τμήματος εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αστυνομικοί περνώντας έξω από νυχτερινό κέντρο βλέπουν στην πόρτα ένα άτομο το οποίο αναγνώρισαν. Σταματούν λίγο πιο κάτω και κινούνται προς το μαγαζί. Μαζί με τον άντρα βρίσκονται δύο γυναίκες οι οποίες φεύγουν και εκείνος κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση των αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί έχουν βγάλει όπλα και του φωνάζουν «αστυνομία – ακίνητος»!. Ο άντρας τότε βλέπουν ότι βάζει το χέρι του να βγάλει όπλο και γυρνώντας τους σημαδεύει. Ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε και τον πέτυχε στο ύψος του αυτιού. Το όπλο του άντρα είχε γεμιστήρα με 32 σφαίρες. Έχουν εντοπιστεί 3 πυροβόλα όπλα και σε ένα σακίδιο 6 χειροβομβίδες. Όταν μπήκε στο ασθενοφόρο, παρά την σφαίρα που είχε δεχτεί διατηρούσε τις αισθήσεις του!

Πρόκειται για γνωστό «σκληρό» κακοποιό, αλβανικής καταγωγής που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και εμπλέκεται από περιπτώσεις δολοφονίας μέχρι και σε απόδραση.

