Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Μαΐου
22.05.26 , 23:42 Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Φωτιά» ο μεγάλος τελικός της EuroLeague
22.05.26 , 23:29 Ζέτα Μακρυπούλια: Το άνετο ανοιξιάτικο outfit που λατρέψαμε
22.05.26 , 23:24 Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»
22.05.26 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
22.05.26 , 22:49 Αθηνών - Σουνίου: Νεκρός Οδηγός Μετά Από Σύγκρουση Τριών Οχημάτων
22.05.26 , 22:45 Μενίδι: Ανήλικα Αδέρφια Λήστεψαν 72χρονη
22.05.26 , 22:17 Κλήρωση Eurojackpot 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
22.05.26 , 22:15 Lynk & Co: Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία
22.05.26 , 22:13 Cash or Trash: Ο Στράτος έφερε ένα εντυπωσιακό ενυδρείο
22.05.26 , 22:08 ΠΑΣΟΚ: Στο τραπέζι τo σχέδιo για πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης
22.05.26 , 21:56 Γιατρός φακελάκι: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» τον αναισθησιολόγο
22.05.26 , 21:48 Παρά Πέντε reunion: Οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά!
22.05.26 , 21:35 Τουρκία: Η Λήμνος στο στόχαστρο της άσκησης Efes
22.05.26 , 21:28 OPEL DEALS στη Βελμάρ: Δείτε τις εκπτώσεις
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του Ρωμαίου, Οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλήνη και Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά.

Η Μαρία η του Κλωπά είναι πρόσωπο της Καινής Διαθήκης και μία από τις Μυροφόρες. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 23 Μαΐου και μαζί με τις Μυροφόρες τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα.

Ήταν σύζυγος του Κλωπά και μητέρα του Ιακώβου του Μικρού, ενός από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού. Ήταν συγγενής της Θεοτόκου (συννύμφη ή συνυφάδα), καθότι ο Κλωπάς ήταν αδελφός του μνήστορος Ιωσήφ.

Μαρία η του Κλωπά

Μαρία η του Κλωπά

Υπηρέτησε τον Χριστό και τους Αποστόλους κατά το ευαγγελικό τους έργο, καθώς και μετά την ίδρυση της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ.

Ήταν παρούσα στη Σταύρωση του Ιησού και παρακολούθησε τον ενταφιασμό Του. Επίσης ήταν μεταξύ των Μυροφόρων γυναικών που βρήκαν κενό τον τάφο του Ιησού, όταν πήγαν να τον αλείψουν με μύρα και αξιώθηκαν να πληροφορηθούν πρώτες από τον άγγελο την Ανάστασή Του.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:08 και θα δύσει στις 20:35. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 26 λεπτά.

Σελήνη 7.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας

Η Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου. Είναι μία εκδήλωση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Στην Ελλάδα, τα φώτα της δημοσιότητας τραβούν οι θαλάσσιες χελώνες «Καρέτα-Καρέτα». Στη χώρα μας ωοτοκεί ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογείου και βρίσκεται υπό την απειλή της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια η μη κυβερνητική οργάνωση «Αρχέλων». Με τους εθελοντές της απ' όλο τον κόσμο, οργανώνει προγράμματα στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας των χελωνών (Ζάκυνθο, Πελοπόννησο, Κρήτη), με σκοπό τη μελέτη και προστασία τους.

Η οργάνωση διατηρεί από το 1994 «νοσοκομείο» θαλάσσιων χελωνών στη Γλυφάδα (3η Μαρίνα Γλυφάδας, πίσω από τη στάση του ΤΡΑΜ «Παλαιό Δημαρχείο») για την περίθαλψη και την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Το Κέντρο είναι ανοιχτό για το κοινό τα Σαββατοκύριακα από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (εκτός Αυγούστου)

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top