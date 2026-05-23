Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του Ρωμαίου, Οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλήνη και Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά.

Η Μαρία η του Κλωπά είναι πρόσωπο της Καινής Διαθήκης και μία από τις Μυροφόρες. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 23 Μαΐου και μαζί με τις Μυροφόρες τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα.

Ήταν σύζυγος του Κλωπά και μητέρα του Ιακώβου του Μικρού, ενός από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού. Ήταν συγγενής της Θεοτόκου (συννύμφη ή συνυφάδα), καθότι ο Κλωπάς ήταν αδελφός του μνήστορος Ιωσήφ.

Μαρία η του Κλωπά

Υπηρέτησε τον Χριστό και τους Αποστόλους κατά το ευαγγελικό τους έργο, καθώς και μετά την ίδρυση της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ.

Ήταν παρούσα στη Σταύρωση του Ιησού και παρακολούθησε τον ενταφιασμό Του. Επίσης ήταν μεταξύ των Μυροφόρων γυναικών που βρήκαν κενό τον τάφο του Ιησού, όταν πήγαν να τον αλείψουν με μύρα και αξιώθηκαν να πληροφορηθούν πρώτες από τον άγγελο την Ανάστασή Του.

Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας

Η Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου. Είναι μία εκδήλωση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Στην Ελλάδα, τα φώτα της δημοσιότητας τραβούν οι θαλάσσιες χελώνες «Καρέτα-Καρέτα». Στη χώρα μας ωοτοκεί ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογείου και βρίσκεται υπό την απειλή της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια η μη κυβερνητική οργάνωση «Αρχέλων». Με τους εθελοντές της απ' όλο τον κόσμο, οργανώνει προγράμματα στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας των χελωνών (Ζάκυνθο, Πελοπόννησο, Κρήτη), με σκοπό τη μελέτη και προστασία τους.

Η οργάνωση διατηρεί από το 1994 «νοσοκομείο» θαλάσσιων χελωνών στη Γλυφάδα (3η Μαρίνα Γλυφάδας, πίσω από τη στάση του ΤΡΑΜ «Παλαιό Δημαρχείο») για την περίθαλψη και την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Το Κέντρο είναι ανοιχτό για το κοινό τα Σαββατοκύριακα από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (εκτός Αυγούστου)