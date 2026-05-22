Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»

«Μάνα όχι, βιολογική μάνα ναι» αποκάλυψε ο τραγουδιστής

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Αλκαίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του, Γιώργος Βασιλείου, τον έκλεψε από την Αμερική και τον έφερε στην Ελλάδα.
  • Η απαγωγή έγινε με πλαστό διαβατήριο και προκάλεσε νομικές διαδικασίες.
  • Ο Αλκαίος δήλωσε ότι γνώρισε τη μητέρα του σε ηλικία 15 ετών, χωρίς να έχουν καμία σχέση.
  • Μεγάλωσε με τον πατέρα του, τη γιαγιά του και τους θείους του.
  • Ο Γιώργος Αλκαίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2010.

Πώς ο πατέρας του και διάσημος τραγουδιστής Γιάννης  Βασιλείου τον έκλεψε από την Αμερική και τον έφερε στην Ελλάδα αποκάλυψε ο Γιώργος Αλκαίος  στο κανάλι Nansou TV και τη Νάνσυ Παραδεισάνου.

Γιώργος Αλκαίος: «Πήρα χάπια και επειδή µε τρελάνανε τα άφησα»

O πατέρας του Γιώργου Αλκαίου, Γιάννης Βασιλείου/ φωτογραφία από NDP

«Με έκλεψε απ’ την Αμερική, με έφερε εδώ πέρα. Γίνανε και κάτι δικαστήρια, εγώ ήμουν πιτσιρίκι», είπε αρχικά, ενώ λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Με έκλεψε, αυτό. Απαγωγή, κανονικά! Kidnapping. Με πλαστό διαβατήριο κανονικά. Και μόλις περάσανε τα σύνορα Αμερικής – Ευρώπης ήταν ήσυχος. Μετά είχαμε άλλα. Ήρθαν απ’ την αμερικανική πρεσβεία, δικαστήρια…» δήλωσε ενώ χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβει με τη μητέρα του, λέει πως τη γνώρισε σε ηλικία 15 ετών καθώς, όπως ισχυρίστηκε, μεγάλωσε με τον μπαμπά του, τη γιαγιά του και τους θείους του. 


«Τη μητέρα μου την ανακάλυψα εγώ ουσιαστικά σε ηλικία 15 χρονών. Δεν ήταν η μάνα μου… βιολογική μάνα, ναι, οκ. Δεν είχαμε καμία σχέση» δήλωσε ο τραγουδιστής που μεταξύ άλλων μας εκπροσώπησε και στη Eurovision το 2010 με το τραγούδι “ΟPA”. 


 

