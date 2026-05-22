Tι είχε πει στο Happy Day ο Γιώργος Αλκαίος για τη σχέση με τον μπαμπά του

Πώς ο πατέρας του και διάσημος τραγουδιστής Γιάννης Βασιλείου τον έκλεψε από την Αμερική και τον έφερε στην Ελλάδα αποκάλυψε ο Γιώργος Αλκαίος στο κανάλι Nansou TV και τη Νάνσυ Παραδεισάνου.

O πατέρας του Γιώργου Αλκαίου, Γιάννης Βασιλείου/ φωτογραφία από NDP

«Με έκλεψε απ’ την Αμερική, με έφερε εδώ πέρα. Γίνανε και κάτι δικαστήρια, εγώ ήμουν πιτσιρίκι», είπε αρχικά, ενώ λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Με έκλεψε, αυτό. Απαγωγή, κανονικά! Kidnapping. Με πλαστό διαβατήριο κανονικά. Και μόλις περάσανε τα σύνορα Αμερικής – Ευρώπης ήταν ήσυχος. Μετά είχαμε άλλα. Ήρθαν απ’ την αμερικανική πρεσβεία, δικαστήρια…» δήλωσε ενώ χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβει με τη μητέρα του, λέει πως τη γνώρισε σε ηλικία 15 ετών καθώς, όπως ισχυρίστηκε, μεγάλωσε με τον μπαμπά του, τη γιαγιά του και τους θείους του.



«Τη μητέρα μου την ανακάλυψα εγώ ουσιαστικά σε ηλικία 15 χρονών. Δεν ήταν η μάνα μου… βιολογική μάνα, ναι, οκ. Δεν είχαμε καμία σχέση» δήλωσε ο τραγουδιστής που μεταξύ άλλων μας εκπροσώπησε και στη Eurovision το 2010 με το τραγούδι “ΟPA”.



