Η αγαπημένη τηλεοπτική παρέα της ελληνικής τηλεόρασης επέστρεψε και προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού και νοσταλγίας στα social media. Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς Στο Παρά Πέντε συναντήθηκαν ξανά για τις ανάγκες νέου διαφημιστικού σποτ και το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να κάνει το κοινό να θυμηθεί τις εποχές που η σειρά μονοπωλούσε το ενδιαφέρον της prime time ζώνης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Αγγελική Λάμπρη βρέθηκαν ξανά μαζί, αναβιώνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της σειράς στην παραλία και χαρίζοντας στους fans εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από τα παλιά.

Η χημεία ανάμεσά τους παρέμεινε αναλλοίωτη, με τα backstage στιγμιότυπα και τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα να κάνουν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου. Οι χρήστες στα social media σχολίαζαν διαρκώς πως «τίποτα δεν άλλαξε» ανάμεσα στους πέντε πρωταγωνιστές, ενώ πολλοί έγραφαν πως το reunion τους θύμισε τα πιο ανέμελα τηλεοπτικά χρόνια.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η παρέα του Στο Παρά Πέντε καταφέρνει να συγκινήσει το κοινό. Πριν από λίγους μήνες, το επετειακό reunion για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς που προβλήθηκε από το MEGA είχε γίνει τεράστιο θέμα συζήτησης, με χιλιάδες τηλεθεατές να παρακολουθούν συγκινημένοι την επανένωση των πρωταγωνιστών.

Ο Αργύρης Αγγέλου είχε μιλήσει τότε με ιδιαίτερη συγκίνηση για αυτή τη μοναδική εμπειρία, λέγοντας: «Ήταν μεγάλη η χαρά που μπορώ να μιλώ και που δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν τέτοια ευκαιρία να το ζήσουμε ξανά. Ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια».

Μάλιστα, ο ηθοποιός δημοσίευσε νέα φωτογραφία της τηλεοπτικής παρέας στα social media, γράφοντας με το γνωστό του χιούμορ: «Update: βρεθήκαμε ξανά και ναι… ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε».

Από την πλευρά της, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είχε αποκαλύψει πως το reunion άγγιξε βαθιά τόσο τους πρωταγωνιστές όσο και το τηλεοπτικό κοινό.

«Αυτό που έλαβα πιο πολύ για τη βραδιά του reunion στο Παρά Πέντε ήταν ότι ο κόσμος περισσότερο συγκινήθηκε. Δηλαδή δεν μου έλεγαν “χάρηκα”, οι πιο πολλοί μου λένε ακόμα πως συγκινήθηκαν πολύ. Και εμείς συγκινηθήκαμε», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η νέα κοινή εμφάνιση των πρωταγωνιστών απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το Στο Παρά Πέντε δεν αποτελεί απλώς μία επιτυχημένη σειρά, αλλά ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που συνεχίζει να ενώνει γενιές τηλεθεατών και να προκαλεί το ίδιο συναίσθημα, ακόμη και 20 χρόνια μετά.