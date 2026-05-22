Παρά Πέντε reunion: Οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά!

Η φωτογραφία της παρέας έγινε αμέσως viral

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 23:42 Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Φωτιά» ο μεγάλος τελικός της EuroLeague
22.05.26 , 23:29 Ζέτα Μακρυπούλια: Το άνετο ανοιξιάτικο outfit που λατρέψαμε
22.05.26 , 23:24 Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»
22.05.26 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
22.05.26 , 22:49 Αθηνών - Σουνίου: Νεκρός Οδηγός Μετά Από Σύγκρουση Τριών Οχημάτων
22.05.26 , 22:45 Μενίδι: Ανήλικα Αδέρφια Λήστεψαν 72χρονη
22.05.26 , 22:17 Κλήρωση Eurojackpot 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
22.05.26 , 22:15 Lynk & Co: Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία
22.05.26 , 22:13 Cash or Trash: Ο Στράτος έφερε ένα εντυπωσιακό ενυδρείο
22.05.26 , 22:08 ΠΑΣΟΚ: Στο τραπέζι τo σχέδιo για πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης
22.05.26 , 21:56 Γιατρός φακελάκι: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» τον αναισθησιολόγο
22.05.26 , 21:48 Παρά Πέντε reunion: Οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά!
22.05.26 , 21:35 Τουρκία: Η Λήμνος στο στόχαστρο της άσκησης Efes
22.05.26 , 21:28 OPEL DEALS στη Βελμάρ: Δείτε τις εκπτώσεις
22.05.26 , 21:10 ΗΠΑ- Ιράν: Προσχέδιο συμφωνίας με 4 άξονες και 2 μεγάλα «αγκάθια»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Κώστας Σόμμερ: Η ηλικία, τα δυο παιδιά και ο έρωτας με τη γυναίκα του
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη»
Ολυμπιακός: Οικονομόπουλος, Πετρούνιας, Γκάλης στις εξέδρες του Final Four
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγαπημένη τηλεοπτική παρέα της ελληνικής τηλεόρασης επέστρεψε και προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού και νοσταλγίας στα social media. Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς Στο Παρά Πέντε συναντήθηκαν ξανά για τις ανάγκες νέου διαφημιστικού σποτ και το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να κάνει το κοινό να θυμηθεί τις εποχές που η σειρά μονοπωλούσε το ενδιαφέρον της prime time ζώνης.

Στο Πάρα Πέντε 20 χρόνια μετά - Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Αγγελική Λάμπρη βρέθηκαν ξανά μαζί, αναβιώνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της σειράς στην παραλία και χαρίζοντας στους fans εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από τα παλιά.

«Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion

Η χημεία ανάμεσά τους παρέμεινε αναλλοίωτη, με τα backstage στιγμιότυπα και τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα να κάνουν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου. Οι χρήστες στα social media σχολίαζαν διαρκώς πως «τίποτα δεν άλλαξε» ανάμεσα στους πέντε πρωταγωνιστές, ενώ πολλοί έγραφαν πως το reunion τους θύμισε τα πιο ανέμελα τηλεοπτικά χρόνια.

Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η παρέα του Στο Παρά Πέντε καταφέρνει να συγκινήσει το κοινό. Πριν από λίγους μήνες, το επετειακό reunion για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς που προβλήθηκε από το MEGA είχε γίνει τεράστιο θέμα συζήτησης, με χιλιάδες τηλεθεατές να παρακολουθούν συγκινημένοι την επανένωση των πρωταγωνιστών.

Ο Αργύρης Αγγέλου είχε μιλήσει τότε με ιδιαίτερη συγκίνηση για αυτή τη μοναδική εμπειρία, λέγοντας: «Ήταν μεγάλη η χαρά που μπορώ να μιλώ και που δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν τέτοια ευκαιρία να το ζήσουμε ξανά. Ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια».

Μάλιστα, ο ηθοποιός δημοσίευσε νέα φωτογραφία της τηλεοπτικής παρέας στα social media, γράφοντας με το γνωστό του χιούμορ: «Update: βρεθήκαμε ξανά και ναι… ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε».

 

Από την πλευρά της, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είχε αποκαλύψει πως το reunion άγγιξε βαθιά τόσο τους πρωταγωνιστές όσο και το τηλεοπτικό κοινό.

«Αυτό που έλαβα πιο πολύ για τη βραδιά του reunion στο Παρά Πέντε ήταν ότι ο κόσμος περισσότερο συγκινήθηκε. Δηλαδή δεν μου έλεγαν “χάρηκα”, οι πιο πολλοί μου λένε ακόμα πως συγκινήθηκαν πολύ. Και εμείς συγκινηθήκαμε», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η νέα κοινή εμφάνιση των πρωταγωνιστών απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το Στο Παρά Πέντε δεν αποτελεί απλώς μία επιτυχημένη σειρά, αλλά ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που συνεχίζει να ενώνει γενιές τηλεθεατών και να προκαλεί το ίδιο συναίσθημα, ακόμη και 20 χρόνια μετά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
“ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ”
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ
 |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top