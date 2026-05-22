Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τηλεοπτική «Πακίτα Γκαλιέγο»

Με ποιούς από τους ηθοποιούς της σειράς διατηρεί φιλικές σχέσεις

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κριστίνα Ουμάνια, η τηλεοπτική Πακίτα, είναι 51 ετών, παντρεμένη και έχει έναν γιο.
  • Αφήνοντας πίσω τις τηλενουβέλες, είναι Πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογράφου Κολομβίας και βραβευμένη για τον μονόλογο Prima Facie.
  • Πρωταγωνιστεί στη σειρά The Night Manager (2026) του BBC και στην ταινία δράσης Zeta.
  • Διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους συμπρωταγωνιστές της, όπως τον Φάμπιο Ρουμπιάνο, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί θεατρικά.

Όσοι ήσασταν λάτρεις των σαπουνόπερων  σίγουρα θα θυμάστε  τη σειρά “Yo amo a Paquita Gallego”.

Την ιστορία ενός ορφανού κοριτσιού, της Πακίτα η οποία πίστευε πως είναι «καταραμένη» καθώς όποιον παντρευόταν, πέθαινε. Στην προσπάθειά της να προφυλάξει τον έρωτα της ζωής της τον οποίο αγαπούσε από παιδί, τον απέφευγε!

 

 

Τριάντα περίπου χρόνια μετά τη σειρά η Κριστίνα Ουμάνια (Cristina Umaña), η τηλεοπτική Πακίτα μένει στην Κολομβία, είναι πλέον καστανόξανθη, παντρεμένη και έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Μπαλτάσαρ.

 

 

Στα 51 της χρόνια έχει αφήσει πίσω τις τηλενουβέλες και πλέον είναι η εκλεγμένη Πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Κολομβίας, παίζει στο θέατρο και βραβεύτηκε για  τον μονόλογος Prima Facie, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

 

 

Η ηθοποιός κάνει πλέον διεθνή καριέρα και φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Night Manager (2026) του BBC, και στην ταινία δράσης Zeta.

Με ποιούς ηθοποιούς από τη σειρά έχει σήμερα φιλικές σχέσεις

 


Στην ομότιτλη σειρά Πακίτα και Αντρές να ήταν ζευγάρι στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ καλοί φίλοι. Το ίδιο και με τον ηθοποιό Φάμπιο Ρουμπιάνο που υποδύθηκε τον John Jairo. Οι δυο τους μετά τη σειρά έπαιξαν μαζί σε θεατρικές παραστάσεις. Με πιο χαρακτηριστική την επιτυχία τους στην παράσταση Hombres en Escabeche.

 


 

