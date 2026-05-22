Ολυμπιακός: Οικονομόπουλος, Πετρούνιας, Γκάλης στις εξέδρες του Final Four

Πηγή: Φωτογραφίες EUROKINISSI

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται στο Telecom Center Athens για το Final Four της EuroLeague.
  • Αναμένονται πάνω από 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού να υποστηρίξουν την ομάδα στον ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ.
  • Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου κάλεσε τον κόσμο να δημιουργήσει καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
  • Παρούσες και οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ, με 3.000-4.000 οπαδούς στην Αθήνα.
  • Γνωστά πρόσωπα από τον αθλητισμό και τη showbiz παρακολουθούν τον αγώνα, όπως οι Νίκος Οικονομόπουλος και Λευτέρης Πετρούνιας.

Η Αθήνα κινείται πλέον σε ρυθμούς… Final Four! Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν κατακλύσει το Telecom Center Athens δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «ερυθρόλευκη» ατμόσφαιρα ενόψει του μεγάλου ημιτελικού απέναντι στη Φενερμπαχτσέ για το Final Four της EuroLeague.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έστειλε μήνυμα σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Οι φίλοι των Πειραιωτών δίνουν βροντερό «παρών» στις εξέδρες, με τον αριθμό τους να αναμένεται να ξεπεράσει τις 10.000 μέχρι το τζάμπολ της αναμέτρησης, στηρίζοντας με πάθος την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό.

Το γήπεδο έχει ήδη ντυθεί στα κόκκινα και λευκά, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του αρχηγού του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος μία ημέρα πριν από τον αγώνα είχε ζητήσει από τον κόσμο να δημιουργήσει μία καυτή έδρα και να μετατρέψει το γήπεδο σε… ΣΕΦ της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, έντονη είναι και η παρουσία των φιλάθλων της Φενερμπαχτσέ καθώς περίπου 3.000 έως 4.000 οπαδοί της τουρκικής ομάδας βρίσκονται επίσης στην Αθήνα για το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο, καλώντας τους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό της ομάδας και να της δώσουν επιπλέον ώθηση με τη φωνή και τον παλμό τους στη μάχη για μία θέση στον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, ξεχώρισαν και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και της showbiz. Το «παρών» έδωσαν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς, αλλά και οι Γιώργος Παπαγιάννης, Νίκος Γκάλης και Σοφοκλής Σχορτσιανίτης.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα βίντεο από τις εξέδρες με τον Δημήτρης Αλεξάνδρου να ζει με ένταση την ατμόσφαιρα του Final Four μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Η αδρεναλίνη έχει ήδη «χτυπήσει κόκκινο» στην Αθήνα, με τους φίλους του Ολυμπιακού να ονειρεύονται ακόμα μία ευρωπαϊκή βραδιά που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή της Ευρώπης.

Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν:

 

Ολυμπιακός: Οικονομόπουλος, Πετρούνιας, Γκάλης στις εξέδρες του Final Four

