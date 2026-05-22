Φάληρο: 70χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές

Πηγή: Eurokinissi / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (αρχείου)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Παλαιό Φάληρο, 70χρονη γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου την Πέμπτη 22/5.
  • Εκτελούσε εργασίες στο σπίτι της όταν έχασε την ισορροπία της και έπεσε.
  • Γείτονες και περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.
  • Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
  • Η κατάσταση της υγείας της παραμένει άγνωστη και οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε στο Παλαιό Φάληρο την Παρασκευή 22/5, όταν μία 70χρονη γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στο σπίτι της. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη βρισκόταν στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της και είχε ανέβει σε σκάλα προκειμένου να καθαρίσει ή να τακτοποιήσει εξωτερικό σημείο του σπιτιού. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φαίνεται πως έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος.

Περαστικοί αλλά και γείτονες που άκουσαν τον θόρυβο έτρεξαν άμεσα στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκαν οι αρχές και το ΕΚΑΒ. Μέσα σε λίγα λεπτά ασθενοφόρο έφτασε στην περιοχή και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην 70χρονη γυναίκα πριν τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό. 

