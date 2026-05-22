Kosmocar: Νέα οργανωτική εξέλιξη

Η Kosmocar ανακοινώνει νέα οργανωτική εξέλιξη στη διοικητική της δομή, με τον κ. Θωμά Παπάζογλου να αναλαμβάνει, από την 1η Ιουνίου 2026, καθήκοντα Head of After Sales.Στο νέο του ρόλο, ο κ. Παπάζογλου αναλαμβάνει την ευθύνη του After Sales της Kosmocar, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του ως Head of Service για τις μάρκες Volkswagen, Skoda και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η συνέχεια στη λειτουργία του Service, ενώ ενισχύεται περαιτέρω ο συντονισμός και η στρατηγική ανάπτυξη του συνολικού τομέα After Sales.

Με πολυετή και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του After Sales, τόσο στην Karenta όσο και στην Kosmocar, ο κ. Παπάζογλου διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς, ουσιαστική εμπειρία στη λειτουργία του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου και ισχυρή κατανόηση των αναγκών των πελατών και των μαρκών που εκπροσωπεί η εταιρεία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Kosmocar για περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρησιακών της λειτουργιών, με έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συνέπεια προς τον πελάτη και στη στρατηγική ανάπτυξη του τομέα After Sales.Παράλληλα, αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Kosmocar να επενδύει στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας τη γνώση, την εμπειρία και τη συμβολή των στελεχών της και δημιουργώντας προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρεία. Η Kosmocar εύχεται στον κ. Θωμά Παπάζογλου κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.