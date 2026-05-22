Αδιαθεσία ένιωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αντιμετώπισε έντονη δύσπνοια και εμφανίστηκε μειωμένο επίπεδο οξυγόνου.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τη διακομίσει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.