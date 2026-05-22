Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Είχε χαμηλό οξυγόνο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη καλεσμένη στο Πρωινό / ANT1 (αρχείου)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ειρήνη Αγαπηδάκη ένιωσε αδιαθεσία στη Βουλή.
  • Αντιμετώπισε δύσπνοια και μειωμένο επίπεδο οξυγόνου.
  • Μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής για πρώτες βοήθειες.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη διακόμισε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
  • Οι γιατροί δήλωσαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Αδιαθεσία ένιωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αντιμετώπισε έντονη δύσπνοια και εμφανίστηκε μειωμένο επίπεδο οξυγόνου.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τη διακομίσει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

