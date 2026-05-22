Συμμορία Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτου

Καρέ καρέ η φωτιά που βάζουν οι δράστες - Οι καταγγελίες για απειλές

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην περιοχή Αμαρίου Ρεθύμνου επικρατεί κλίμα εκφοβισμού από οικογένεια που κατηγορείται για εκβιασμούς σχετικούς με αγροτικές επιδοτήσεις.
  • Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον εμπρησμό αυτοκινήτου το πρωί της 29ης Μαΐου 2025 από δύο δράστες.
  • Κατοίκοι φοβούνται να καταγγείλουν τους εκβιαστές, μερικοί μάλιστα δέχτηκαν προτάσεις χρημάτων για να αποσύρουν τις καταγγελίες τους.
  • Μέλη της οικογένειας εκβιαστών προειδοποίησαν θύματα να μην αντιδρούν και να αφήσουν τους εκβιαστές να ελέγχουν τις περιουσίες τους.
  • Η Ελληνική Αστυνομία και η Δίωξη άρχισαν να ερευνούν την κατάσταση μετά από χρόνια φόβου και απραξίας των κατοίκων.

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα, ενδεικτικά του κλίματος εκφοβισμού που φέρεται να επικρατούσε στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου λόγω της «δράσης» μελών οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε εκβιασμούς για να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις, παρουσίασαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ Βορίζια: Ποια Είναι Η Πλευρά Των 3 Κατηγορούμενων - Video

Η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ρούλα Κουσκουρή, συνομίλησε με κατοίκους από τις περιοχές όπου καταγγέλλονται εκβιασμοί, και ιδιαίτερα με κατοίκους από την περιοχή Αμαρίου.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Ρούλα Κουσκουρή, πολλοί συνεχίζουν να ζουν σε καθεστώς φόβου. Υπάρχουν μάλιστα καταγγελίες, ότι κάποιοι τους έταξαν χρήματα προκειμένου πάρουν πίσω τις καταγγελίες τους.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον εμπρησμό αυτοκινήτου

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» η εκπομπή, έχει καταγραφεί ο εμπρησμός αυτοκινήτου. Ο εμπρησμός είχε γίνει ξημερώματα της Πέμπτης 29 Μαΐου του 2025.

Οι δύο δράστες, αφού έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο μιας οικογένειας, μπήκαν στο δικό τους όχημα και διέφυγαν από το σημείο.

Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο «θείος» της οικογενειακής μαφίας

«Φαίνεται ότι υπάρχουν οικογένειες που ενώ είχαν αυτά τα βίντεο-ντοκουμέντο στα χέρια τους, δεν έκαναν τίποτα, δεν προχωρούσαν σε καταγγελίες γιατί φοβούνταν», σχολίασε η Ζήνα Κουτσελίνη. 

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το ολοτελώς κατεστραμμένο ΙΧ:

Τι είχε προηγηθεί όμως, του εμπρησμού του ΙΧ; 

Μέλη της οικογένειας, έναν μήνα νωρίτερα, σε γάμο στο Ηράκλειο, φέρεται να δέχθηκαν προειδοποίηση να «σταματήσουν να αντιδρούν» και να αφήσουν τους φερόμενους εκβιαστές να κάνουν ό,τι θέλουν με τα χωράφια και τα ζωντανά τους. 

Βορίζια: Εκφόβιζαν όσους αγρότες δε συνεργάζονταν

Κόρη θύματος εκβιασμών που μίλησε στις Αλήθειες με τη Ζήνα, ανέφερε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία αλλά και τη Δίωξη μετά από τόσο καιρό, από τόσα χρόνια κατάφεραν να καταλάβουν τι γίνεται στις περιουσίες μας. Έχω εκεί περιουσία από τον μπαμπά μου. Ελαιώνες, χαρουπιές. Δεν μπορούσαμε να πάμε στα χωράφια μας, στις ελιές μας.
Τα καλλιεργούσαν χωρίς τη θέλησή μας. Ακόμα και την υδροδότηση στο νερό που πίνουμε το έκοψαν και έβαζαν το νερό στα ζώα για να πίνουν. Και εμείς οι κάτοικοι δεν είχαμε να πιούμε νερό. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλου του κόσμου. Αυτό ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια, με το "έτσι θέλω". (...)
Δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να τους καταγγείλουμε γιατί θα είχαμε αντίποινα. Στην οικογένειά μας δεν είχαμε αντίποινα, αλλά άλλοι είχαν. Δεν υπολόγιζαν τίποτα».

