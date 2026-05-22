Glamorous εμφάνιση έκανε η Ιωάννα Τούνη με φόρεμα υπερπαραγωγή, στις Κάννες.

Η influencer έκανε ένα ταξίδι «αστραπή» στη γαλλική ριβιέρα, περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου με iconic dress, παρέστη στην προβολή της ταινίας Coward και πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής!

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε με τις «συμπεθέρες» της λεπτομέρειες από την προετοιμασία και την εμφάνιση της εκεί.

Ενδιαφέρον είχε η μεταφορά του πλούσιου σε βολάν φορέματος της, το οποίο χρειάστηκε μια μεγάλη βαλίτσα για να ταξιδέψει από την Ελλάδα. Μάλιστα, για να το βγάλει από τη βαλίτσα, χρειάστηκε και τη βοήθεια του κολλητού της, που τη συνόδευσε στις Κάννες.

«Επειδή φοβήθηκα ότι θα στραπατσαριστεί πάρα πολύ, πήρα κι ένα back up φόρεμα, σε περίπτωση που πάνε όλα λάθος, να έχω να βάλω κάτι σήμερα και να μην είμαι σαν τον φτωχό συγγενή», εξήγησε στο βίντεο.

«The dress» ήταν ένα navy blue maxi φόρεμα, με strapless μπούστο και πολύ φουσκωτή με πολλά βολάν φούστα. Η δημιουργία ήταν από οίκο του εξωτερικού, όμως η Ιωάννα Τούνη δεν ήθελε να αποκαλύψει ποιος είναι, σύμφωνα με την εκπομπή Super Κατερίνα.

Κάποια στιγμή κι ενώ τραβούσε selfie βίντεο, η Τούνη δέχτηκε μια παρατήρηση. «Μόλις μου έκανε παρατήρηση μια κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις Κάννες και έχει δίκιο. Της λέω “You’re perfectly right. Traffic jam because of my dress”», είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ακόμη, δεν έχει γίνει γνωστό πώς προέκυψε η ευκαιρία να παραβρεθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ωστόσο στη Super Κατερίνα είπαν ότι προσκλήθηκε από κάποιον από τους συντελεστές της ταινίας.