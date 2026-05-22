Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι δημοσιογράφοι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής, συνοδευόμενοι από τους νομικούς τους εκπροσώπους, αναφέρθηκαν στη δικαστική μάχη που δίνουν απέναντι στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισαν και οι δύο πλευρές στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η αντιδικία αυτή ξεπερνά τα όρια μιας προσωπικής διαφοράς κι αφορά συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα, τη δεοντολογία του δημοσιογραφικού κλάδου, καθώς και τη θέση των γυναικών και των μητέρων στον επαγγελματικό στίβο.

Η Ευλαμπία Ρέβη εξέφρασε την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, επισημαίνοντας τη δυσκολία του να βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες αντί να είναι κοντά στο νεογέννητο μωρό της. «Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δική μου θέση να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου. Όμως ξαναλέω, επειδή είναι μια μάχη για τον κλάδο και τις γυναίκες δημοσιογράφους, που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις, κανένας συνάδελφος να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση» πρόσθεσε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κουρτής, έχοντας μια μακρά και καταξιωμένη πορεία τριών δεκαετιών στο ρεπορτάζ, ξεκαθάρισε ότι στόχος τους ήταν η προστασία της δουλειάς και των αρχών τους απέναντι σε μια βίαιη υποβάθμιση και μια βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας τους, δηλώνοντας ότι ουσιαστικά εξωθήθηκαν σε αυτή την κατάσταση.

Στη συνέχεια, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ζωντανή σύνδεση οι δημοσιογράφοι μίλησαν με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Η δημοσιογράφος περιέγραψε με μελανά χρώματα την περίοδο που ακολούθησε, κάνοντας λόγο για συστηματική απομόνωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο εργασιακός εκφοβισμός που βιώσαμε για διάστημα δύο μηνών δεν το ευχόμαστε σε κανέναν να το υποστεί», εξηγώντας ότι πήγαιναν καθημερινά στη δουλειά τους και έστελναν μηνύματα χωρίς να λαμβάνουν καμία απολύτως απάντηση ή σημασία από τους υπευθύνους. Παράλληλα, κατηγόρησε τη νομική πλευρά και τα επιχειρήματα του σταθμού στο δικαστήριο, σημειώνοντας με νόημα πως «βάφτισαν το ψάρι κρέας» προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, την ώρα που μέχρι και τον Αύγουστο όλες οι επίσημες διαβεβαιώσεις και τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η εκπομπή θα συνεχιζόταν κανονικά για δεύτερη σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κουρδής, ένας έμπειρος ρεπόρτάζ με περισσότερα από τριάντα χρόνια πορείας, εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την τροπή που πήραν τα πράγματα. Τόνισε ότι βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα και τελικά επέλεξε να μην αποδεχτεί συνθήκες που θα προσέβαλαν τον επαγγελματισμό του, αλλά να σταθεί στο πλευρό της συναδέλφου του. «Βρήκαμε έναν τοίχο μπροστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη ήταν η τελευταία τους επιλογή, καθώς δεν είναι μια διαδικασία που τους προκαλεί χαρά, αλλά έγινε για να υπερασπιστούν τις αξίες του κλάδου τους.

«Τα πιο επίσημα χείλη του σταθμού μας διαβεβαίωναν ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί, ότι δεν μας απασχολούν τα νούμερα, ότι είναι η πρώτη της σεζόν. Δηλαδή, όταν τα πιο επίσημα χείλη στο λένε αυτό. Εντάξει, προφανώς δεν φτάσανε οι πληροφορίες αυτές στην κεφαλή του σταθμού, γιατί αυτή η εκπομπή είναι της κεφαλής του σταθμού. Δεν είναι δική μας ιδέα να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό έτσι, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι δική μας πρόταση. Τι να περιμένεις μετά άλλο να σου πουν; Σωστά;», αποκάλυψε η Ευλαμπία Ρέβη.

Η συζήτηση έκλεισε με τους δύο δημοσιογράφους να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για το κύμα συμπαράστασης που δέχτηκαν από τον δημοσιογραφικό κόσμο και τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Υπογράμμισαν ότι η παρουσία πολλών συναδέλφων τους στο δικαστήριο, ανάμεσα στους οποίους ήταν κι ο Βαγγέλης Περρής, δεν έγινε για προσωπικούς λόγους αλλά για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων ολόκληρου του κλάδου, αποδεικνύοντας ότι απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας μπορεί ακόμα να υπάρξει μια ζεστή, συναδελφική αγκαλιά.

