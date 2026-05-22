Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»

Όσα είπε με τον συνάδελφό της Γιώργο Κουρδή έξω από την Ευελπίδων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 16:12 Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης
22.05.26 , 16:01 Πέθανε γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος
22.05.26 , 16:00 Κάλυμνος: Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του 47χρονου
22.05.26 , 16:00 Όσα είδαμε στο Australian Fashion Week 2026 και θέλουμε να αντιγράψουμε
22.05.26 , 16:00 Κυριάκος Σαλής: Η ηλικία, η καταγωγή και το βιογραφικό του
22.05.26 , 15:48 Πάνος Ιωαννίδης: Η τρυφερή φωτογραφία και οι ευχές στον γιο του
22.05.26 , 15:47 Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
22.05.26 , 15:31 Ιωάννα Τούνη: Με iconic dress στις Κάννες - Περπάτησε στο κόκκινο χαλί
22.05.26 , 15:24 Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
22.05.26 , 15:20 Συμμορία Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτου
22.05.26 , 14:54 Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, έφτασε
22.05.26 , 14:36 Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star
22.05.26 , 14:20 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας»
22.05.26 , 14:19 Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»
22.05.26 , 13:54 1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπαν η Ευλαμπία Ρέβη κι ο Γιώργος Κουρδής στη Ζήνα Κουτσελίνη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής δίνουν δικαστική μάχη κατά του ΣΚΑΪ για εργασιακά δικαιώματα και τη θέση των γυναικών δημοσιογράφων.
  • Η Ρέβη εξέφρασε την συναισθηματική της φόρτιση, επισημαίνοντας ότι έπρεπε να είναι με το μωρό της αντί να βρίσκεται στο δικαστήριο.
  • Οι δημοσιογράφοι κατήγγειλαν εργασιακό εκφοβισμό και υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας τους.
  • Η προσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε για να υπερασπιστούν τις αξίες του κλάδου τους.
  • Εκφράζουν ευγνωμοσύνη για τη στήριξη του δημοσιογραφικού κόσμου και των συνδικαλιστικών ενώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι δημοσιογράφοι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής, συνοδευόμενοι από τους νομικούς τους εκπροσώπους, αναφέρθηκαν στη δικαστική μάχη που δίνουν απέναντι στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισαν και οι δύο πλευρές στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η αντιδικία αυτή ξεπερνά τα όρια μιας προσωπικής διαφοράς κι αφορά συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα, τη δεοντολογία του δημοσιογραφικού κλάδου, καθώς και τη θέση των γυναικών και των μητέρων στον επαγγελματικό στίβο.

Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»

Δείτε τις πρώτες δηλώσεις των δημοσιογράφων έξω από τα δικαστήρια

Η Ευλαμπία Ρέβη εξέφρασε την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, επισημαίνοντας τη δυσκολία του να βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες αντί να είναι κοντά στο νεογέννητο μωρό της. «Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δική μου θέση να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου. Όμως ξαναλέω, επειδή είναι μια μάχη για τον κλάδο και τις γυναίκες δημοσιογράφους, που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις, κανένας συνάδελφος να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση» πρόσθεσε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κουρτής, έχοντας μια μακρά και καταξιωμένη πορεία τριών δεκαετιών στο ρεπορτάζ, ξεκαθάρισε ότι στόχος τους ήταν η προστασία της δουλειάς και των αρχών τους απέναντι σε μια βίαιη υποβάθμιση και μια βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας τους, δηλώνοντας ότι ουσιαστικά εξωθήθηκαν σε αυτή την κατάσταση. 

Ευλαμπία Ρέβη: Θηλάζει το μωράκι της μέσα στο αυτοκίνητο

Στη συνέχεια, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ζωντανή σύνδεση οι δημοσιογράφοι μίλησαν με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Η δημοσιογράφος περιέγραψε με μελανά χρώματα την περίοδο που ακολούθησε, κάνοντας λόγο για συστηματική απομόνωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο εργασιακός εκφοβισμός που βιώσαμε για διάστημα δύο μηνών δεν το ευχόμαστε σε κανέναν να το υποστεί», εξηγώντας ότι πήγαιναν καθημερινά στη δουλειά τους και έστελναν μηνύματα χωρίς να λαμβάνουν καμία απολύτως απάντηση ή σημασία από τους υπευθύνους. Παράλληλα, κατηγόρησε τη νομική πλευρά και τα επιχειρήματα του σταθμού στο δικαστήριο, σημειώνοντας με νόημα πως «βάφτισαν το ψάρι κρέας» προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, την ώρα που μέχρι και τον Αύγουστο όλες οι επίσημες διαβεβαιώσεις και τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η εκπομπή θα συνεχιζόταν κανονικά για δεύτερη σεζόν.

Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κουρδής, ένας έμπειρος ρεπόρτάζ με περισσότερα από τριάντα χρόνια πορείας, εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την τροπή που πήραν τα πράγματα. Τόνισε ότι βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα και τελικά επέλεξε να μην αποδεχτεί συνθήκες που θα προσέβαλαν τον επαγγελματισμό του, αλλά να σταθεί στο πλευρό της συναδέλφου του. «Βρήκαμε έναν τοίχο μπροστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη ήταν η τελευταία τους επιλογή, καθώς δεν είναι μια διαδικασία που τους προκαλεί χαρά, αλλά έγινε για να υπερασπιστούν τις αξίες του κλάδου τους. 

Ευλαμπία Ρέβη για τη μητρότητα: «Ο θηλασμός είναι τεράστια πρόκληση»

«Τα πιο επίσημα χείλη του σταθμού μας διαβεβαίωναν ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί, ότι δεν μας απασχολούν τα νούμερα, ότι είναι η πρώτη της σεζόν. Δηλαδή, όταν τα πιο επίσημα χείλη στο λένε αυτό. Εντάξει, προφανώς δεν φτάσανε οι πληροφορίες αυτές στην κεφαλή του σταθμού, γιατί αυτή η εκπομπή είναι της κεφαλής του σταθμού. Δεν είναι δική μας ιδέα να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό έτσι, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι δική μας πρόταση. Τι να περιμένεις μετά άλλο να σου πουν; Σωστά;», αποκάλυψε η Ευλαμπία Ρέβη.

Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»

Η συζήτηση έκλεισε με τους δύο δημοσιογράφους να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για το κύμα συμπαράστασης που δέχτηκαν από τον δημοσιογραφικό κόσμο και τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Υπογράμμισαν ότι η παρουσία πολλών συναδέλφων τους στο δικαστήριο, ανάμεσα στους οποίους ήταν κι ο Βαγγέλης Περρής, δεν έγινε για προσωπικούς λόγους αλλά για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων ολόκληρου του κλάδου, αποδεικνύοντας ότι απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας μπορεί ακόμα να υπάρξει μια ζεστή, συναδελφική αγκαλιά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΡΕΒΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΔΗΣ
 |
ΣΚΑΙ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top