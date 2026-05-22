Τζώρτζια Συρίχα: Τι είπε για το συμβόλαιο Λιάγκα στον Ant1 & την επιστροφή της Ρ. Κορομηλά στην τηλεόραση/ βίντεο Happy Day

Για το τηλεοπτικό σκηνικό που αναμένεται να αναδιαμορφωθεί μετά το τέλος της φετινής σεζόν μίλησε η Τζώρτζια Συρίχα. Η δημοσιογράφος μίλησε για ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα στον Ant1 αλλά και την επιστροφή της Ρούλας Κορομηλά.

«Εγώ λέω ότι θα γίνει το συμβόλαιο αυτό, θα υπογραφεί. Και θα υπογραφεί πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι θέμα ημερών για να συμφωνήσει με το κανάλι και να υπογράψει με λιγότερα χρήματα», είπε για τον Γιώργο Λιάγκα. Ακόμη, σημείωσε πως στους συνεργάτες του θα υπάρξουν αλλαγές.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που έλεγαν για επιστροφή μιας παρουσιάστριας στην ελληνική τηλεόραση. «Εγώ είπα το όνομα. Είπα ότι είναι η Ρούλα Κορομηλά. Τη φωνάζουν τη Ρούλα Κορομηλά για πολλά πράγματα, και για συμβουλευτικό ρόλο, και για μια παρουσίαση πιθανόν ενός show», επισήμανε.

Τέλος, πρόσθεσε πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα συνεχίσει του χρόνου στον ΣΚΑΪ. «Θα κάνουν ένα παιχνίδι και μέχρι εκεί. Άλλωστε, υπάρχει και ο Σάκης Τανιμανίδης αυτή τη στιγμή στον ΣΚΑΪ, που πιθανόν θα κάνει και μια ταξιδιωτική εκπομπή», κατέληξε.

