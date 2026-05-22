Για το τηλεοπτικό σκηνικό που αναμένεται να αναδιαμορφωθεί μετά το τέλος της φετινής σεζόν μίλησε η Τζώρτζια Συρίχα. Η δημοσιογράφος μίλησε για ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα στον Ant1 αλλά και την επιστροφή της Ρούλας Κορομηλά.
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
«Εγώ λέω ότι θα γίνει το συμβόλαιο αυτό, θα υπογραφεί. Και θα υπογραφεί πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι θέμα ημερών για να συμφωνήσει με το κανάλι και να υπογράψει με λιγότερα χρήματα», είπε για τον Γιώργο Λιάγκα. Ακόμη, σημείωσε πως στους συνεργάτες του θα υπάρξουν αλλαγές.
Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που έλεγαν για επιστροφή μιας παρουσιάστριας στην ελληνική τηλεόραση. «Εγώ είπα το όνομα. Είπα ότι είναι η Ρούλα Κορομηλά. Τη φωνάζουν τη Ρούλα Κορομηλά για πολλά πράγματα, και για συμβουλευτικό ρόλο, και για μια παρουσίαση πιθανόν ενός show», επισήμανε.
Τέλος, πρόσθεσε πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα συνεχίσει του χρόνου στον ΣΚΑΪ. «Θα κάνουν ένα παιχνίδι και μέχρι εκεί. Άλλωστε, υπάρχει και ο Σάκης Τανιμανίδης αυτή τη στιγμή στον ΣΚΑΪ, που πιθανόν θα κάνει και μια ταξιδιωτική εκπομπή», κατέληξε.