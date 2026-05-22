Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»

Τι είπε για το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα

Τζώρτζια Συρίχα: Τι είπε για το συμβόλαιο Λιάγκα στον Ant1 & την επιστροφή της Ρ. Κορομηλά στην τηλεόραση/ βίντεο Happy Day

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζώρτζια Συρίχα ανέφερε ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ant1 σύντομα.
  • Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση, πιθανόν σε συμβουλευτικό ρόλο ή παρουσίαση show.
  • Αλλαγές αναμένονται στους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα.
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα συνεχίσει στον ΣΚΑΪ με ένα παιχνίδι.
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης πιθανόν θα αναλάβει μια ταξιδιωτική εκπομπή στον ΣΚΑΪ.

Για το τηλεοπτικό σκηνικό που αναμένεται να αναδιαμορφωθεί μετά το τέλος της φετινής σεζόν μίλησε η Τζώρτζια Συρίχα. Η δημοσιογράφος μίλησε για ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα στον Ant1 αλλά και την επιστροφή της Ρούλας Κορομηλά

Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»

«Εγώ λέω ότι θα γίνει το συμβόλαιο αυτό, θα υπογραφεί. Και θα υπογραφεί πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι θέμα ημερών για να συμφωνήσει με το κανάλι και να υπογράψει με λιγότερα χρήματα», είπε για τον Γιώργο Λιάγκα. Ακόμη, σημείωσε πως στους συνεργάτες του θα υπάρξουν αλλαγές. 

Γιώργος Λιάγκας: «Με βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην Τήνο!»

Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που έλεγαν για επιστροφή μιας παρουσιάστριας στην ελληνική τηλεόραση. «Εγώ είπα το όνομα. Είπα ότι είναι η Ρούλα Κορομηλά. Τη φωνάζουν τη Ρούλα Κορομηλά για πολλά πράγματα, και για συμβουλευτικό ρόλο, και για μια παρουσίαση πιθανόν ενός show», επισήμανε.

Αγνώριστη η Ρούλα Κορομηλά σε σπάνιο στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία

Τέλος, πρόσθεσε πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα συνεχίσει του χρόνου στον ΣΚΑΪ. «Θα κάνουν ένα παιχνίδι και μέχρι εκεί. Άλλωστε, υπάρχει και ο Σάκης Τανιμανίδης αυτή τη στιγμή στον ΣΚΑΪ, που πιθανόν θα κάνει και μια ταξιδιωτική εκπομπή», κατέληξε. 
 

