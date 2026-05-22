Η Sophia Flörsch της Formula E οδηγεί Opel Mokka GSE     

Ταχύτητα, αποφασιστικότητα και πάθος για τις επιδόσεις — τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που συνδέουν ιδανικά τη Sophia Flörsch με το νέο Opel Mokka GSE. Η οδηγός δοκιμών και εξέλιξης της νεοσύστατης Opel GSE Formula E Team παρέλαβε το νέο της αμιγώς ηλεκτρικό SUV από τα κεντρικά της Opel στο Rüsselsheim, με το Mokka GSE να γίνεται πλέον ο καθημερινός της σύντροφος, τόσο στις αστικές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Από την πλευρά της, η Sophia Flörsch ανέφερε: «Λατρεύω τα αυτοκίνητα που δείχνουν τις επιδόσεις τους από την πρώτη ματιά — και αυτό ακριβώς καταφέρνει το νέο Opel Mokka GSE. Η δυναμική του σχεδίαση αντικατοπτρίζει απόλυτα όσα προσφέρει στον δρόμο: 281 ίππους, 345 Nm ροπής, άμεση απόκριση, ακρίβεια και πραγματική οδηγική απόλαυση. Ανυπομονώ να το ζήσω στην καθημερινότητά μου.»

Νέο Opel Mokka GSE: Η πιο δυναμική έκδοση του ηλεκτρικού SUV

Με τη χαρακτηριστική, τολμηρή σχεδίασή του, τις προηγμένες τεχνολογίες και τον έντονο χαρακτήρα του, το Opel Mokka έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της αγοράς. Τώρα, το νέο Mokka GSE έρχεται να προσθέσει μια ακόμη διάσταση: αυτή των υψηλών επιδόσεων. Με ισχύ 207 kW (281 ίππους), το νέο ηλεκτρικό SUV διαθέτει αντίστοιχη απόδοση με το αγωνιστικό Mokka GSE Rally, ενώ χάρη στα άμεσα διαθέσιμα 345 Nm ροπής επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, με τελική ταχύτητα 200 km/h, αποτελεί το ταχύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Opel.

Καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις του παίζει και η τεχνολογία που μεταφέρθηκε από τον κόσμο του motorsport. Το Mokka GSE διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων Torsen, ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο, νέους άξονες και υδραυλικά αμορτισέρ υψηλών προδιαγραφών. Επιπλέον, σημαντικά συστήματα υψηλής τάσης προέρχονται απευθείας από το αγωνιστικό Mokka GSE Rally, μεταφέροντας τεχνογνωσία από την πίστα στον δρόμο. Την ίδια στιγμή, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες και τα δυναμικά στοιχεία εξοπλισμού ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου, αποτυπώνοντας τη νέα φιλοσοφία GSE της Opel.

Από τον δρόμο, στην πίστα: Η Sophia Flörsch στο cockpit του νέου αγωνιστικού Opel GSE 27FE

Όταν η Sophia Flörsch αφήνει το τιμόνι του Mokka GSE και περνά στο cockpit του νέου Opel GSE 27FE, οι επιδόσεις περνούν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Το νέο πρωτότυπο GEN4 αποτελεί τη βάση για το επόμενο κεφάλαιο της Opel στο ABB FIA Formula E World Championship και σηματοδοτεί την είσοδο της Μάρκας στη νέα γενιά ηλεκτρικών αγωνιστικών. Η Opel και η Sophia Flörsch παρουσίασαν πρόσφατα μια πρώτη γεύση από το μέλλον της Formula E στο Le Castellet, στη νότια Γαλλία.

Τα μονοθέσια νέας γενιάς της Formula E θα αποδίδουν έως και 600 kW (816 ίππους) στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας τους, ενώ θα διαθέτουν μόνιμη τετρακίνηση. Με αυτόν τον τρόπο, η συμμετοχή της Opel στη Formula E έρχεται να αποτελέσει την κορυφαία έκφραση της στρατηγικής GSE της μάρκας. Και από την πρώτη στιγμή, η Sophia Flörsch θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής, μεταφέροντας το πάθος για υψηλές επιδόσεις τόσο στην καθημερινότητά της με το νέο Opel Mokka GSE όσο και μέσα στην πίστα.