Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star έκανε το πρωί της Παρασκευής 22/5 ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος μίλησε για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που «τρέχει», αλλά και την προσωπική του ζωή.

Ο Πάνος Παπαδόπουλος τον ρώτησε για το νέο τραγούδι της Έλενα Τσαγκρινού με τίτλο «Καίγομαι», με αφορμή τις φήμες που τους θέλουν να διατηρούν σχέση τους τελευταίους δύο μήνες. Ο ίδιος, πάντως, απάντησε με χιούμορ στην «παγίδα» που του έστησε ο ρεπόρτερ της εκπομπής, λέγοντας: «Α, να καείς εσύ. Πρόβλημά σου, αγοράκι μου. Εγώ αποχωρώ».

«Εξαιρετικά είμαι. Πάρα πολύ καλά», πρόσθεσε στη συνέχεια, απαντώντας στο πώς είναι αυτή την περίοδο.

Η πρώτη αντίδραση στην κάμερα για τη φημολογούμενη σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού

Σε ερώτηση για την ταξιδιωτική εκπομπή που φημολογείται ότι θα παρουσιάσει μαζί με τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και τον Θέμης Γεωργαντά, απάντησε πως η συναυλία του Bad Bunny στην Πορτογαλία είναι το μοναδικό ταξίδι που έχει προγραμματίσει μέχρι στιγμής.

«Δεν ξέρω αν θα ’μαι καλά με μία βαλίτσα και τα δύο αγόρια. Θα δούμε. Μακάρι να γίνουν όλα όσα σκεφτόμαστε, αλλά εντάξει. Το συγκεκριμένο, τώρα, επειδή ρωτάς, είναι ένα project που εδώ και πολλά χρόνια το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν ευοδωθεί, θα δούμε. Είναι πολλοί οι παράγοντες», τόνισε, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για ένα project που τον ενδιαφέρει εδώ και καιρό.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», ενώ ευχήθηκε τα καλύτερα στην Κατερίνα Καραβάτου, για την οποία ακούγεται πως την επόμενη σεζόν θα «μετακομίσει» στην ΕΡΤ, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της εκπομπής «Στούντιο 4» μαζί με τον Χρήστος Φερεντίνο.

«Το διαβάζω και μαθαίνω ότι μάλλον ισχύει. Χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτήν. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που θα δουλέψει η Κατερίνα στη δημόσια τηλεόραση. Της εύχομαι να τα πάει εξαιρετικά, αν γίνει. Βέβαια, είναι και νωρίς ακόμη. Είναι λίγο άβολο να μιλάω για την παρουσιάστρια που είναι απέναντί μας και να της εύχομαι καλή επιτυχία για του χρόνου, αλλά ειλικρινά το λέω μέσα από την καρδιά μου. Αν γίνει τελικά, της εύχομαι κάθε επιτυχία», δήλωσε.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα παρουσιάσει ταξιδιωτική εκπομπή με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά

«Εδώ της εύχομαι καλή επιτυχία, ακόμη κι αν είναι απέναντί μου, γιατί την αγαπάω και την ξεχωρίζω την Κατερίνα. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν, γιατί και για εκείνους είναι περίεργο να συζητάμε ενώ η εκπομπή βρίσκεται ακόμη στον αέρα και να λέμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Είναι λίγο άβολο», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να κλείσει η ζώνη του Σαββατοκύριακου του ANT1 μετά την πιθανή αποχώρηση της Κατερίνα Καραβάτου, ο δημοσιογράφος ανέφερε:

«Εύχομαι να μη γίνει αυτό. Ειλικρινά, θα είναι πολύ δυσάρεστο. Αν τα βάλουμε στεγνά κάτω τα νούμερα, ναι, θα υπάρχει ένας λιγότερος δυνατός αντίπαλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα νούμερα του ΑΝΤ1 θα έρθουν σε εσένα», παραδέχτηκε σχετικά με το πιθανό όφελος που θα μπορούσε να έχει η εκπομπή του σε επίπεδο τηλεθέασης, σε περίπτωση μείωσης του ανταγωνισμού.

