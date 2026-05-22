Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του ΠΑΓΝΗ ένα κορίτσι μόλις τριών ετών, που αρχικά είχε μεταφερθεί τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανίων. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του.

Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, φέροντας σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το 3χρονο κορίτσι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, καθώς και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από παιδοχειρουργό, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μώλωπες και εκχυμώσεις. «Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη.

Χαλκιαδάκης: «Υπάρχει υποψία ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις»

Μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα, ο κ. Χαλκιαδάκης, μετέφερε την εικόνα της κατάστασης υγείας του παιδιού.

«Το παιδί ήρθε χθες τα μεσάνυχτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διασωληνωμένο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Σήμερα έγιναν ξανά εξετάσεις και η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε την ύπαρξη αιματωμάτων στον εγκέφαλο. Έδειξε επίσης μια ισχαιμία στα βασικά γάγγλια και ένα παλαιό κάταγμα στον δεξιό βραχίονα. Προγραμματίζεται να γίνει μια ολόσωμη αξονική τομογραφία για να δούμε μήπως τυχόν υπάρχουν και άλλες κακώσεις σε άλλα σημεία του σώματος του παιδιού. Το είδαν οι ιατροδικαστές και, υπάρχει υποψία ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε κακοποιήσεις», τόνισε στο Star ο διοικητής του νοσοκομείου.

Ερωτηθείς για το αν η κατάσταση της υγείας της 3χρονης έχει ομοιότητες με την υπόθεση του μικρού Άγγελου, ο κ. Χαλκιαδάκης απάντησε: «Ευελπιστώ να εξελιχθεί ομαλά η κατάσταση της υγείας του παιδιού και να μην έχουμε τα αποτελέσματα του μικρού Αγγέλου».

Η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.