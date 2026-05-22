Τραγική ήταν η κατάληξη της αναζήτησης του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο από τα Χανιά. Η σορός του εντοπίστηκε χθες από περαστικό και σήμερα αναμένεται να γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.

O 33χρονος γιατρός βρέθηκε νεκρός στα Χανιά

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού» είπε στο zarpanews.gr ο κ. Νικολάου.

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, κανείς δεν περίμενε πως ο αγνοούμενος είχε διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του.

Όπως ανέφερε, πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και τελικά κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε.

Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στο νησί οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση και θα γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες αν οι γονείς δεν μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τη σορό, λόγω της προχωρημένης σήψης, τότε δεν αποκλείεται να ληφθεί δείγμα DNA.