Κρήτη: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού

Τραγική κατάληξη για την πεντάμηνη αναζήτησή του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός του 33χρονου γιατρού, που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά τον Δεκέμβριο, εντοπίστηκε σε πυκνή βλάστηση.
  • Ο εντοπισμός έγινε από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.
  • Η σορός ταυτοποιήθηκε μέσω χαρακτηριστικών του ρουχισμού του, σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων.
  • Η μορφολογία του εδάφους δυσχέραινε τον εντοπισμό, καθώς ο γιατρός είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πεζός.
  • Σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση και τη νεκροψία.

Τραγική ήταν η κατάληξη της αναζήτησης του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο από τα Χανιά. Η σορός του εντοπίστηκε χθες από περαστικό και σήμερα αναμένεται να γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος. 

Κρήτη: Εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.

O 33χρονος γιατρός βρέθηκε νεκρός στα Χανιά

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού» είπε στο zarpanews.gr ο κ. Νικολάου.

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Το σημείο, όπου βρέθηκε νεκρός ο 33χρονος γιατρός στα Χανιά - zarpanews.gr

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, κανείς δεν περίμενε πως ο αγνοούμενος είχε διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. 

Ο 33χρονος γιατρός είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο 

Όπως ανέφερε, πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και τελικά κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε.

Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στο νησί οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση και θα γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του. 

Η στιγμή που βρέθηκε η σορός του αγνοούμενου γιατρού στην Κρήτη - zarpanews.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες αν οι γονείς δεν μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τη σορό, λόγω της προχωρημένης σήψης, τότε δεν αποκλείεται να ληφθεί δείγμα DNA. 

