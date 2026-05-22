Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπίω για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, αναφερόμενη στον Δάνη Κατρανίδη, στον Ρήγα Αξέλο, στην απόφαση να μην αποκτήσει παιδί και στη σχέση της με το θέατρο.

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου είναι η μία και μοναδική «Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου» στο Σόι σου του Alpha

Η γνωστή ηθοποιός τοποθετήθηκε αρχικά για τη σημασία της προσωπικής ζωής στη δουλειά της, λέγοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που να ξέρει να γελάει και να κλαίει δυνατά, δηλαδή να ζει, να μην έχει προσωπική ζωή. Ερωτική ζωή, αγαπησιάρικη, αγάπης, τρυφερότητας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στη δουλειά μου δεν παίζει ρόλο στην απόδοσή μου... Έβαλα την προσωπική μου ζωή σε ένα σημείο πολύ υψηλό στην τέχνη μου».

Αναφερόμενη στους δύο άντρες που παντρεύτηκε, τον Δάνη Κατρανίδη και τον Ρήγα Αξέλο, σημείωσε ότι «Δυο άνθρωποι σταθμοί στη ζωή μου. Ο Δάνης δεν έχει φύγει ποτέ. Και με τον Ρήγα, είναι δυο άνθρωποι σταθμοί στη ζωή μου. Τους εκτιμώ, τους σέβομαι και τους αγαπώ. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτές είναι οι επιταγές προς είσπραξη στην τράπεζα της αγάπης. Αυτές τις έχω. Δυο πολύ σημαντικοί άνθρωποι, που ανεξάρτητα από τη δουλειά που βρεθήκαμε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι. Έχω βαθιά εκτίμηση και βαθύ σεβασμό. Μου κάνει εντύπωση - το κάνουμε κυρίως οι γυναίκες- μόλις φύγουμε από μια σχέση, γιατί θυμάμαι κάποιες φίλες μου, έλεγαν 'Είναι υπέροχος' και με το που χώριζαν έλεγαν 'Άντε να χαθεί'. Μα πώς μπόρεσε κι έγινε έτσι μέσα σε λίγες ώρες;».

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου με τον αείμνηστο Δάνη Κατρανίδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γιατί δεν απέκτησε παιδί

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδί, εξηγώντας πως: «Καμιά καριέρα και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου επιβάλλει την επιλογή. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν μειώνω την καριέρα, τη ζωή, τα πράγματα που έχω κάνει. Καθόλου. Τα σέβομαι και τα εκτιμώ. Αλλά η ζωή είναι ζωή και η καριέρα... δουλειά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Αν θέλεις, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Δεν έτυχε αλλά είχα ίσως μια παλιακή αντιμετώπιση. Για εμένα ήταν απαραίτητο στο μυαλό μου ένα παιδί από μια σχέση. Δεν έχει σημασία αν χωρίσεις μετά. Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη. Εκεί ήταν οι συνθήκες, μία το ένα, μία το άλλο... Όλο το αφήναμε. Κακώς. Αυτό θα το ήθελα».

Συμπλήρωσε επίσης: «Δε θα ήθελα ένα παιδί, ανεξάρτητα. Για αυτό λέω ότι ακούγεται κάπως παλιακό. Θα ήθελα ένα παιδί από αγάπη, από τέτοια σχέση, ουσιαστική. Αυτό θα το ήθελα. Επιλογή μας ήταν. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε ή η φύση και τέτοια. Αλλά αν με ρωτήσεις αν το έχω μετανιώσει... Τώρα είναι αργά».

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου με τον Ρήγα Αξελό /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η μοναχικότητα στη ζωή της

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τη μοναχικότητα και τη μοναξιά, υπογραμμίζοντας ότι: «Πιστεύω ότι ουδείς θέλει να είναι μόνος του. Είναι πάντα με κάποιον άλλο. Δε θα πω ότι όταν δεν είμαι με κάποιον σύντροφο, δε μου λείπει. Είναι άλλο η μοναχικότητα και άλλο η μοναξιά. Όταν μπορείς να την επιλέξεις... Η επιλογή της μοναχικότητας είναι πολύ τέλεια. Αν στην επιβάλλον ή στην επιβάλλει η ζωή ή οι συνθήκες, δεν είναι ωραίο. Αν την έχεις επιλέξει... Είναι πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση».

Η πορεία στην υποκριτική

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μίλησε και για τη διαδρομή της στο θέατρο, τονίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει την υποκριτική με όρους κωμικού ή δραματικού ρόλου. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι το θέατρο είναι ένα νόμισμα που από τη μια μεριά έχει το ένα και από την άλλη το άλλο. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν πει κάποιες φορές ότι πρέπει να παίξεις καλά κωμωδία για να παίξεις δράμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι τώρα τελευταία δεν υπάρχει αυτή η διάκριση».

Για την αντίδραση των γονιών της όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τη δραματική σχολή, ανέφερε: «Παρόλο που ήταν άλλης εποχής και νοοτροπίας, ο πατέρας μου είχε βαθύ χιούμορ. Όταν είπα ότι θα πάω στη δραματική σχολή, έπαιζαν χαρτιά με τη μητέρα μου και δεν μου έδωσαν σημασία. Το επανέλαβα και μου είπε ο πατέρας μου: 'Και τι θα λες; Λόγια;' Αυτή ήταν η αντίδραση. Είχα μια λατρεία στη μητέρα μου, μέχρι που με ξεχώριζε αισθητά και πολύ έντονα από την αδερφή μου. Μέχρι και εγώ το καταλάβαινα. Μου είχε μια τρομακτική αδυναμία αλλά παρόλα αυτά έτυχε κάπου να κάνω την υπηρέτρια και η Άννα Παναγιωτοπούλου την κυρία. Μου είπε: 'Το ρούχα ήταν αυτά;' Είπα πως έκανα την υπηρέτρια και μου είπε πως δεν την ενδιαφέρει ο ρόλος».

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου

Η σκηνή και η παρακαταθήκη της

Κλείνοντας την αναφορά της στην πορεία της, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου είπε ότι με τα χρόνια δίνει μεγαλύτερη σημασία στη σκηνική χημεία από το μέγεθος του ρόλου. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ποτέ δεν είχα συγκεκριμένους ρόλους στο μυαλό μου. Όσο μεγαλώνω με νοιάζει πιο πολύ η σκηνική σχέση κι ας μην είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος. Η χημεία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λέγαμε για τον Βεάκη, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Σε κάποια στιγμή βγήκε και έδωσε ένα γράμμα και έλεγαν 'πω πω πώς το έδωσες το γράμμα;' Πώς να το δώσει; Έτσι το δίνεις. Αλλά επειδή υπήρχε το πριν... 'Κουβαλούσε' όλο αυτό. Περισσότερο είναι το τι φέρεις. Δεν είναι θέμα διάρκειας και δεν είναι ηττοπαθής ή μετριόφρον η στάση και η θέση μου. Δεν είναι θέμα διάρκειας και μεγάλου ρόλου. Τον μεγάλο ρόλο τον κάνεις εσύ και με τα χρόνια δεν πειράζει να είναι και μικρότερος».

Παράλληλα σημείωσε: «Δεν έχω ίχνος ενστίκτου στους ρόλους μου. Έπαιξα σε πολύ ωραίες ταινίες από τύχη. Το θέατρο αφήνει τη φήμη. Κάποια στιγμή του θεάτρου, η οποία είναι ανεπανάληπτη, μια χρυσή κλωστή ξεκινάει από εσένα στον θεατή και από τον θεατή σε εσένα Βέβαια αυτό το νιώθεις εσύ. Σε εμένα μένει Έχω κάποιες χρυσές κλωστές, δεν είναι πολλές. Είναι ανεπανάληπτες όμως. Αλλά αυτό αφορά την παρακαταθήκη τη δική μου, δεν ξέρω πόσο μένει».