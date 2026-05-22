Δημήτρης Παπαδημητρίου σε Star.gr: «Οι καλλιτέχνες ζούμε μια δικτατορία»

Ο καταξιωμένος συνθέτης μας μίλησε με αφορμή τη συναυλία στη Ρωμαϊκή Αγορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 10:48 Κωνσταντάρας: Η πρώτη αντίδραση στα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή
22.05.26 , 10:39 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι... ανίκητος!»
22.05.26 , 10:33 Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά
22.05.26 , 10:25 Κρήτη: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού
22.05.26 , 10:22 Στην εντατική με σοβαρά τραύματα 3χρονο κορίτσι στην Κρήτη
22.05.26 , 10:09 Η... βιαστική Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ξέρω τίποτα για κανέναν!»
22.05.26 , 10:07 Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
22.05.26 , 09:49 Hyundai: Στηρίζει εην έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου
22.05.26 , 09:35 Τριπλή καραμπόλα στο Κορωπί – Χαροπαλεύει 56χρονος
22.05.26 , 09:34 Δημήτρης Παπαδημητρίου σε Star.gr: «Οι καλλιτέχνες ζούμε μια δικτατορία»
22.05.26 , 09:24 Την αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άρειος Πάγος
22.05.26 , 09:18 Σπυροπούλου: Η έκπληξη που της έκαναν τα παιδιά της για τη γιορτή της
22.05.26 , 09:12 Κωνσταντίνος Αργυρός: Το μεγάλο πάρτι για τη γιορτή & τα γενέθλιά του
22.05.26 , 09:03 Ναόμι Κάμπελ: Η ηλικία, το ύψος και τα παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας
22.05.26 , 08:40 Καιρός: Βροχές και σήμερα – Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Κρήτη: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Mαριέττα Χρουσαλά: Eυχήθηκε στον γιο της, με μία φωτογραφία του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο Star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου θα δώσει συναυλία στη Ρωμαϊκή Αγορά στις 25 Μαΐου, με δωδεκαμελή ορχήστρα.
  • Ο συνθέτης εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των καλλιτεχνών, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα δημοκρατία ως δικτατορία.
  • Αντιτίθεται στη χρήση του εθνόσημου στη Eurovision, προτείνοντας ότι η συμμετοχή θα έπρεπε να είναι καναλιού και όχι εθνική.
  • Στα σχέδιά του περιλαμβάνονται ηχητικές επανεκδόσεις παλαιότερων θεατρικών έργων και ηχογραφήσεις βασισμένες σε γνωστούς ποιητές.
  • Η συναυλία θα περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια του συνθέτη και ερμηνείες από γνωστούς καλλιτέχνες.

Τα τραγούδια, οι μουσικές και κατά συνέπειες οι επιτυχίες που έχει υπογράψει συνθετικά όλα αυτά τα χρόνια, είναι τεράστιες. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι από αυτές τις περιπτώσεις σημαντικών ανθρώπων της Τέχνης, που αφήνουν το έργο τους να μιλήσει. Όταν αυτό γίνεται... μελωδικά, ακόμα καλύτερα!

Για αυτό του το έργο μίλησε στο Star.gr, αυτό το πολύ σημαντικό έργο θα ακούσουμε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά σε μία μεγάλη συναυλία που περιμένουμε πώς και πως!

Δημήτρης Παπαδημητρίου σε Star.gr: «Οι καλλιτέχνες ζούμε μια δικτατορία»

Σε αυτήν θα ακούσουμε μερικές από τις καλύτερες ενορχηστρώσεις που έχει παρουσιάσει ποτέ, χρησιμοποιώντας μια δωδεκαμελή ορχήστρα που θεωρεί σχεδόν ιδανική για το πραγματικό έντεχνο τραγούδι. «Παίρνω την ευκαιρία για να παίξω στον κόσμο αυτόν τον κόσμο που τον αγαπώ πολύ, γιατί πάντα με εκπλήσσει που έρχεται αυτό εδώ και που είναι αυτοεκπαιδευόμενος, που διατηρεί την ευαισθησία του και το μυαλό του και την εγρήγορσή του. Αυτή τη μειοψηφία, η οποία είναι το αλάτι της γης αυτή τη στιγμή παγκόσμια και στην Ελλάδα το έχουμε ανεπτυγμένο. Γι' αυτόν τον κόσμο θέλω να του παίξω τραγούδια τα οποία θέλω να του τα υποδείξω. Ούτως ή άλλως γράφω γι' αυτόν τον λόγο τραγούδια», αποκάλυψε σχετικά.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με τη σύζυγό του, Βερόνικα Δαβάκη

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με τη σύζυγό του, Βερόνικα Δαβάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Απαντώντας με χιούμορ στην ερώτηση περί διεθνούς καριέρας, τονίζει ότι αυτός ο όρος ανήκει σε μεγέθη όπως ο Μάικλ Τζάκσον ή ο Έλτον Τζον. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του απλώς τυχερό που βρήκε ένα πιστό ακροατήριο. «Το λέω και προς πάσα κατεύθυνση, αν μας ακούν νεότεροι συνθέτες, ο συνθέτης δεν κάνει καριέρα. Γράφει έργο. Εγώ είμαι τυχερός γιατί βρήκα ένα ακροατήριο κι αυτό το ακροατήριο ξεχωρίζει και υπάρχει. Έτσι έτυχε. Δεν είναι το ακροατήριο όλων των τραγουδιών μου το ίδιο. Θα παίξω στη συναυλία τραγούδια που είναι για το πιο μικρό ακροατήριο, μπας και πετύχω να βγουν, να περάσουν και παραέξω», δήλωσε.

Δημήτρης Παπαδημητρίου - Βερόνικα Δαβάκη: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά!

Θυμάται την εποχή που μελοποιημένη ποίηση του Αναγνωστάκη, του Γκανά και του Ελύτη γινόταν μεγάλη λαϊκή επιτυχία και πουλούσε στο ευρύ κοινό. Αυτό το αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στην Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία ρίσκαρε κι έβαλε «το κεφάλι της στον τορβά» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, προκειμένου να στηρίξει αυτή τη μουσική, κάτι που θεωρεί ότι δε θα έκανε εύκολα κανείς σήμερα.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η «ακαλλιέργητη δημοκρατία» κι ο ρατσισμός της ποιότητας

Ο συνθέτης υποστηρίζει ότι η απαίδευτη και ανεκπαίδευτη δημοκρατία οδηγεί σε μια άτυπη, μη ονοματισμένη δικτατορία για τους καλλιτέχνες: «Η απαίδευτη, ανεκπαίδευτη, ακαλλιέργητη και αντιπνευματική δημοκρατία φέρνει τη δικτατορία. Η δικτατορία υπάρχει ήδη, απλά δεν είναι ονομασμένη. Για εμάς τους καλλιτέχνες, ζούμε μια δικτατορία. Να σου πω έναν ρατσισμό. Έχουν δημιουργηθεί ωραίες βρισιές για όλους μας». Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι της εξουσίας των media προσπαθούν να περιθωριοποιήσουν και να απομονώσουν τους δημιουργούς που εκπροσωπούν κάτι βαθύτερο.

Δημήτρης Παπαδημητρίου σε Star.gr: «Οι καλλιτέχνες ζούμε μια δικτατορία»

Σχετικά με τον διαγωνισμό της Eurovision, εντοπίζει δομικά λάθη στον τρόπο συμμετοχής. Αναγνωρίζει ότι η ΕΡΤ συμμετέχει κατόπιν κυβερνητικής εντολής για πολιτικούς λόγους, καθώς η χώρα πρέπει να είναι παρούσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή του με τη χρήση του εθνόσημου. Πιστεύει ότι ο διαγωνισμός δεν έχει εθνικό χαρακτήρα, αλλά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως η συμμετοχή ενός καναλιού που στέλνει έναν καλλιτέχνη, και όχι ως η επίσημη εκπροσώπηση ολόκληρης της Ελλάδας. «Στην πραγματικότητα, ένα κανάλι να στέλνει έναν καλλιτέχνη και να είναι η ΕΡΤ που στέλνει τον Ακύλα. Όχι η Ελλάς!», τόνισε. 

Στα άμεσα σχέδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου, εκτός από την ταινία animation του Νίκου Βεργίτση, περιλαμβάνεται η ηχητική επανέκδοση παλαιότερων θεατρικών του δουλειών, όπως οι Βάτραχοι κι ο Πλούτος του Αριστοφάνη, καθώς κι η μελλοντική ηχογράφηση έργων βασισμένων στον Σεφέρη, τον Γκάτσο και τον Αλκαίο.

Δημήτρης Παπαδημητρίου σε Star.gr: «Οι καλλιτέχνες ζούμε μια δικτατορία»

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει τις πόρτες της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, φιλοξενώντας τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Η συναυλία σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης περιέχει κυρίως διάσημα, κλασικά τραγούδια του συνθέτη που κατέκτησαν αμέσως και αδιαμφησβήτητα την κορυφή στην εκτίμηση του κοινού.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαίκή Αγορά, στις 25 Μαΐου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τραγούδια από τους δίσκους Τραγούδια για τους Μήνες και Στης ψυχής το παρακάτω, αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές (Αναστασία, Λόγω τιμής, Μάγισσες της Σμύρνης κ.ά.), καθώς και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες (Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming, Το φως που σβήνει, Ρεβάνς).

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως ο Μεγάλος Αιρετικός (Α’, Β’, Γ’), οι Μετασχηματισμοί και Τα Τραγούδια της Οδού Ατθίδων.

Ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλωράκης και Πάνος Παπαϊωάννου κι έκτακτοι καλεσμένοι-φίλοι του συνθέτη.

Δευτέρα 25 Μαΐου 

Ρωμαϊκή Αγορά, Πολυγνώτου 3, Αθήνα

Είσοδος δωρεάν, απαραίτητη η κράτηση θέσεων

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου
Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
 |
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΑΒΑΚΗ
 |
ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top