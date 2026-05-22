Τα τραγούδια, οι μουσικές και κατά συνέπειες οι επιτυχίες που έχει υπογράψει συνθετικά όλα αυτά τα χρόνια, είναι τεράστιες. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι από αυτές τις περιπτώσεις σημαντικών ανθρώπων της Τέχνης, που αφήνουν το έργο τους να μιλήσει. Όταν αυτό γίνεται... μελωδικά, ακόμα καλύτερα!

Για αυτό του το έργο μίλησε στο Star.gr, αυτό το πολύ σημαντικό έργο θα ακούσουμε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στη Ρωμαϊκή Αγορά σε μία μεγάλη συναυλία που περιμένουμε πώς και πως!

Σε αυτήν θα ακούσουμε μερικές από τις καλύτερες ενορχηστρώσεις που έχει παρουσιάσει ποτέ, χρησιμοποιώντας μια δωδεκαμελή ορχήστρα που θεωρεί σχεδόν ιδανική για το πραγματικό έντεχνο τραγούδι. «Παίρνω την ευκαιρία για να παίξω στον κόσμο αυτόν τον κόσμο που τον αγαπώ πολύ, γιατί πάντα με εκπλήσσει που έρχεται αυτό εδώ και που είναι αυτοεκπαιδευόμενος, που διατηρεί την ευαισθησία του και το μυαλό του και την εγρήγορσή του. Αυτή τη μειοψηφία, η οποία είναι το αλάτι της γης αυτή τη στιγμή παγκόσμια και στην Ελλάδα το έχουμε ανεπτυγμένο. Γι' αυτόν τον κόσμο θέλω να του παίξω τραγούδια τα οποία θέλω να του τα υποδείξω. Ούτως ή άλλως γράφω γι' αυτόν τον λόγο τραγούδια», αποκάλυψε σχετικά.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με τη σύζυγό του, Βερόνικα Δαβάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Απαντώντας με χιούμορ στην ερώτηση περί διεθνούς καριέρας, τονίζει ότι αυτός ο όρος ανήκει σε μεγέθη όπως ο Μάικλ Τζάκσον ή ο Έλτον Τζον. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του απλώς τυχερό που βρήκε ένα πιστό ακροατήριο. «Το λέω και προς πάσα κατεύθυνση, αν μας ακούν νεότεροι συνθέτες, ο συνθέτης δεν κάνει καριέρα. Γράφει έργο. Εγώ είμαι τυχερός γιατί βρήκα ένα ακροατήριο κι αυτό το ακροατήριο ξεχωρίζει και υπάρχει. Έτσι έτυχε. Δεν είναι το ακροατήριο όλων των τραγουδιών μου το ίδιο. Θα παίξω στη συναυλία τραγούδια που είναι για το πιο μικρό ακροατήριο, μπας και πετύχω να βγουν, να περάσουν και παραέξω», δήλωσε.

Θυμάται την εποχή που μελοποιημένη ποίηση του Αναγνωστάκη, του Γκανά και του Ελύτη γινόταν μεγάλη λαϊκή επιτυχία και πουλούσε στο ευρύ κοινό. Αυτό το αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στην Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία ρίσκαρε κι έβαλε «το κεφάλι της στον τορβά» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, προκειμένου να στηρίξει αυτή τη μουσική, κάτι που θεωρεί ότι δε θα έκανε εύκολα κανείς σήμερα.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η «ακαλλιέργητη δημοκρατία» κι ο ρατσισμός της ποιότητας

Ο συνθέτης υποστηρίζει ότι η απαίδευτη και ανεκπαίδευτη δημοκρατία οδηγεί σε μια άτυπη, μη ονοματισμένη δικτατορία για τους καλλιτέχνες: «Η απαίδευτη, ανεκπαίδευτη, ακαλλιέργητη και αντιπνευματική δημοκρατία φέρνει τη δικτατορία. Η δικτατορία υπάρχει ήδη, απλά δεν είναι ονομασμένη. Για εμάς τους καλλιτέχνες, ζούμε μια δικτατορία. Να σου πω έναν ρατσισμό. Έχουν δημιουργηθεί ωραίες βρισιές για όλους μας». Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι της εξουσίας των media προσπαθούν να περιθωριοποιήσουν και να απομονώσουν τους δημιουργούς που εκπροσωπούν κάτι βαθύτερο.

Σχετικά με τον διαγωνισμό της Eurovision, εντοπίζει δομικά λάθη στον τρόπο συμμετοχής. Αναγνωρίζει ότι η ΕΡΤ συμμετέχει κατόπιν κυβερνητικής εντολής για πολιτικούς λόγους, καθώς η χώρα πρέπει να είναι παρούσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή του με τη χρήση του εθνόσημου. Πιστεύει ότι ο διαγωνισμός δεν έχει εθνικό χαρακτήρα, αλλά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως η συμμετοχή ενός καναλιού που στέλνει έναν καλλιτέχνη, και όχι ως η επίσημη εκπροσώπηση ολόκληρης της Ελλάδας. «Στην πραγματικότητα, ένα κανάλι να στέλνει έναν καλλιτέχνη και να είναι η ΕΡΤ που στέλνει τον Ακύλα. Όχι η Ελλάς!», τόνισε.

Στα άμεσα σχέδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου, εκτός από την ταινία animation του Νίκου Βεργίτση, περιλαμβάνεται η ηχητική επανέκδοση παλαιότερων θεατρικών του δουλειών, όπως οι Βάτραχοι κι ο Πλούτος του Αριστοφάνη, καθώς κι η μελλοντική ηχογράφηση έργων βασισμένων στον Σεφέρη, τον Γκάτσο και τον Αλκαίο.

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει τις πόρτες της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, φιλοξενώντας τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Η συναυλία σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης περιέχει κυρίως διάσημα, κλασικά τραγούδια του συνθέτη που κατέκτησαν αμέσως και αδιαμφησβήτητα την κορυφή στην εκτίμηση του κοινού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τραγούδια από τους δίσκους Τραγούδια για τους Μήνες και Στης ψυχής το παρακάτω, αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές (Αναστασία, Λόγω τιμής, Μάγισσες της Σμύρνης κ.ά.), καθώς και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες (Ο Τσαλαπετεινός του Wyoming, Το φως που σβήνει, Ρεβάνς).

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως ο Μεγάλος Αιρετικός (Α’, Β’, Γ’), οι Μετασχηματισμοί και Τα Τραγούδια της Οδού Ατθίδων.

Ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλωράκης και Πάνος Παπαϊωάννου κι έκτακτοι καλεσμένοι-φίλοι του συνθέτη.

Δευτέρα 25 Μαΐου

Ρωμαϊκή Αγορά, Πολυγνώτου 3, Αθήνα

Είσοδος δωρεάν, απαραίτητη η κράτηση θέσεων

