Την ονομαστική της εορτή είχε χθες, Πέμπτη 21 Μαΐου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και, όπως ήταν φυσικό, δε σταμάτησε να δέχεται ευχές.

Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να της ευχηθούν μέσα από τα social media, τα οποία πλημμύρισαν με μηνύματα αγάπης. Ωστόσο, το πιο όμορφο δώρο η παρουσιάστρια το έλαβε από την οικογένειά της και συγκεκριμένα από τους δύο γιους της, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της.

Οι μικροί Βασίλης και Βλάσης ζωγράφισαν τη φιγούρα της μητέρας τους, απεικονίζοντάς τη με στέμμα και πολλές καρδιές, ενώ στη λεζάντα έγραψαν: «Σ’ αγαπώ μανούλα». Την τρυφερή αφιέρωση υπέγραψαν ως «Βλάσης και Μπίλης».

Η ζωγραφιά του Βλάση και του Βασίλη

Τα δύο αδέλφια φαίνεται πως έχουν καλλιτεχνική φλέβα, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν μια τόσο γλυκιά κίνηση. Αυτή τη φορά, ένωσαν τις δημιουργικές τους δυνάμεις για μια ιδιαίτερα ξεχωριστή περίσταση: την ονομαστική εορτή της μητέρας τους.

Περήφανη και εμφανώς συγκινημένη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε το αποτέλεσμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας παράλληλα και δύο εντυπωσιακές ανθοδέσμες που δέχτηκε. Η μία αποτελούνταν από πολύχρωμες τουλίπες και η άλλη από λευκά και ροζ τριαντάφυλλα.

Παρότι η τηλεοπτική της επιστροφή συζητιέται σχεδόν κάθε χρόνο, η παρουσιάστρια έχει επιλέξει συνειδητά να παραμένει μακριά από τη μικρή οθόνη, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και στον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το 2022, λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο πρωτότοκος γιος τους, Βλάσσης.

Τον Ιούλιο του 2024, η οικογένειά τους μεγάλωσε ακόμη περισσότερο με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους, Βασίλη.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο / NDP Photo Agency / Νίκος Δρούκας

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην κάμερα του ANT1, η παρουσιάστρια απάντησε για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής: «Δεν ξέρω αν θα με δείτε τηλεοπτικά του χρόνου. Τον Νίκο Κοκλώνη τον αγαπάω πάρα πολύ. Μου έχει λείψει πολύ η τηλεόραση και η επικοινωνία με τον κόσμο», είχε δηλώσει.