Ο Hyundai Hope on Wheels, αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζεται από τη Hyundai Motor America και ένα δίκτυο περισσότερων από 855 επίσημων αντιπροσώπων στις ΗΠΑ. Ο οργανισμός πρόσφατα ανακοίνωσε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό ορόσημο που αφορά στην υποστήριξη της έρευνας κατά του παιδικού καρκίνου με συνολικές δωρεές που ξεπερνούν τα 303 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του το 1998. Καθώς ο οργανισμός γιορτάζει την 28η επέτειό του, το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Hyundai Hope on Wheels στην προώθηση της έρευνας, τη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης και την ενίσχυση της ελπίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

Από την ίδρυσή του, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της παιδιατρικής ογκολογίας, οδηγώντας σε αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο στις ΗΠΑ από περίπου 75% σε 85%, επηρεάζοντας θετικά τη ζωή περισσότερων από 40.000 παιδιών σε εθνικό επίπεδο.

Το 2026, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® θα διαθέσει περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις — 26 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 3 εκατομμύρια δολάρια στον Καναδά, με επιπλέον χρηματοδότηση να έχει προγραμματιστεί για το Μεξικό. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν την πρωτοποριακή έρευνα, τα προγράμματα επιβίωσης και τις δράσεις υπεράσπισης και ενημέρωσης, με στόχο τη δημιουργία διαχρονικού και ουσιαστικού αντίκτυπου για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.



