Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»

Oι πρώτες δηλώσεις μετά τον γάμο της με τον Τσερέλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 10:48 Κωνσταντάρας: Η πρώτη αντίδραση στα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή
22.05.26 , 10:39 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι... ανίκητος!»
22.05.26 , 10:33 Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά
22.05.26 , 10:25 Κρήτη: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού
22.05.26 , 10:22 Στην εντατική με σοβαρά τραύματα 3χρονο κορίτσι στην Κρήτη
22.05.26 , 10:09 Η... βιαστική Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ξέρω τίποτα για κανέναν!»
22.05.26 , 10:07 Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
22.05.26 , 09:49 Hyundai: Στηρίζει εην έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου
22.05.26 , 09:35 Τριπλή καραμπόλα στο Κορωπί – Χαροπαλεύει 56χρονος
22.05.26 , 09:34 Δημήτρης Παπαδημητρίου σε Star.gr: «Οι καλλιτέχνες ζούμε μια δικτατορία»
22.05.26 , 09:24 Την αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άρειος Πάγος
22.05.26 , 09:18 Σπυροπούλου: Η έκπληξη που της έκαναν τα παιδιά της για τη γιορτή της
22.05.26 , 09:12 Κωνσταντίνος Αργυρός: Το μεγάλο πάρτι για τη γιορτή & τα γενέθλιά του
22.05.26 , 09:03 Ναόμι Κάμπελ: Η ηλικία, το ύψος και τα παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας
22.05.26 , 08:40 Καιρός: Βροχές και σήμερα – Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Κρήτη: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Mαριέττα Χρουσαλά: Eυχήθηκε στον γιο της, με μία φωτογραφία του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»/ βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, τονίζοντας ότι ήθελαν να κρατήσουν την τελετή ιδιωτική.
  • Ο θρησκευτικός γάμος πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στην Πλάκα, με ελάχιστους προσκεκλημένους και κουμπάρους στενούς φίλους.
  • Η τελετή ήταν μικτός γάμος, καθώς ο Τσερέλα είναι καθολικός και η Οικονομάκου ορθόδοξη, με τις απαραίτητες άδειες από την Αρχιεπισκοπή.
  • Μετά τον γάμο, το ζευγάρι πέρασε λίγες μέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο στην αθηναϊκή ριβιέρα με τα παιδιά της ηθοποιού.

Τις πρώτες δηλώσεις της μετά τον γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα έκανε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε την επισημοποίηση της σχέσης τους με τα ιερά δεσμά του γάμου. 

Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα

«Είναι όλα πολύ όμορφα, δε θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλάβατε ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για μας, για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε», είπε στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών εκπομπών που τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο.

Μπρούνο Τσερέλα - Αθηνά Οικονομάκου/ φωτογραφία instagram

Μπρούνο Τσερέλα - Αθηνά Οικονομάκου/ φωτογραφία instagram

Στις ερωτήσεις πάντως για το γαμήλιο καλοκαιρινό γλέντι στην Πάρο απέφυγε να απαντήσει.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ instagram

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ instagram

Η ηθοποιός με denim εμφάνιση και πολύ καλή διάθεση πέταξε αεροπορικώς με τις φίλες της, Νικόλ Παναγιώτου, Ευγενία Σαμαρά, Λένα Δροσάκη, Χριστίνα Κοντοβά, οι οποίες την περίμεναν στο αεροδρόμιο. Ταξιδεύουν για τη Λισαβόνα για το bachelorette πάρτι.

Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»

Οικονομάκου - Τσερέλα: Ο θρησκευτικός γάμος τους στην Πλάκα

Ο θρησκευτικός γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων, ενώ κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή φίλη μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Καμία φωτογραφία από το μυστήριο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο αποκάλυψε στη Super Κατερίνα ότι «το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα». Ο γάμος τους ήταν μικτός, που τελείται στις περιπτώσεις γάμου ενός καθολικού και μιας ορθόδοξης. 

Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος

«Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης, βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες», είπε χαρακτηριστικά. 

Μετά τον γάμο του το ζευγάρι πέρασε μερικές μέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο στην αθηναϊκή ριβιέρα, μαζί με τα παιδιά της ηθοποιού. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΓΑΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top