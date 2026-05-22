Τις πρώτες δηλώσεις της μετά τον γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα έκανε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε την επισημοποίηση της σχέσης τους με τα ιερά δεσμά του γάμου.

«Είναι όλα πολύ όμορφα, δε θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλάβατε ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για μας, για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε», είπε στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών εκπομπών που τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο.

Στις ερωτήσεις πάντως για το γαμήλιο καλοκαιρινό γλέντι στην Πάρο απέφυγε να απαντήσει.

Η ηθοποιός με denim εμφάνιση και πολύ καλή διάθεση πέταξε αεροπορικώς με τις φίλες της, Νικόλ Παναγιώτου, Ευγενία Σαμαρά, Λένα Δροσάκη, Χριστίνα Κοντοβά, οι οποίες την περίμεναν στο αεροδρόμιο. Ταξιδεύουν για τη Λισαβόνα για το bachelorette πάρτι.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Ο θρησκευτικός γάμος τους στην Πλάκα

Ο θρησκευτικός γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων, ενώ κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή φίλη μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Καμία φωτογραφία από το μυστήριο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο αποκάλυψε στη Super Κατερίνα ότι «το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα». Ο γάμος τους ήταν μικτός, που τελείται στις περιπτώσεις γάμου ενός καθολικού και μιας ορθόδοξης.

«Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης, βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά τον γάμο του το ζευγάρι πέρασε μερικές μέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο στην αθηναϊκή ριβιέρα, μαζί με τα παιδιά της ηθοποιού.