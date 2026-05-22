Για το τηλεοπτικό της μέλλον και τα σενάρια που θέλουν την Κατερίνα Καραβάτου του χρόνου να μετακομίζει από τον ΑΝΤ1 στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου από το Βreakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο.

«Φεύγω, γεια σας. Να μου εύχεστε τα καλύτερα, απάντησε η Ιωάννα Μαλέσκου σε ερώτηση για το αν θα βρίσκεται του χρόνου στο Open.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για την ενδεχόμενη μεταγραφή της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ, και για το αν η ίδια είναι ευχαριστημένη από τον τρόπου που εξελίσσεται η φετινή σεζόν, απάντησε: «Δεν ξέρω τίποτα για κανέναν. Με νοιάζει τώρα να προλάβω να πάρω τη μικρή από το σχολείο. Όλα να πάρουν τον δρόμο τους. Όπως βλέπετε από το χαμόγελό μου είμαι μια χαρά».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η Ιωάννα Μαλέσκου δε θα βρίσκεται του χρόνου μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ τα τελευταία δημοσιεύματα θέλουν την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο να αναλαμβάνουν το Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

