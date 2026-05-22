Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά

Οι παραμυθένιες παραλίες και οι γραφικοί οικισμοί του νησιού

Η πανέμορφη Λευκάδα / Φωτογραφίες: unsplash.com

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λευκάδα είναι δημοφιλής προορισμός στο Ιόνιο Πέλαγος, γνωστή για τις πανέμορφες παραλίες και τα καταγάλανα νερά.
  • Απέχει 4,5 ώρες οδικώς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με εύκολη πρόσβαση μέσω ΚΤΕΛ ή αεροπλάνου.
  • Διάσημες παραλίες περιλαμβάνουν τις Εγκρεμνούς, Πόρτο Κατσίκι και Κάθισμα, με μοναδική φυσική ομορφιά.
  • Η Λευκάδα προσφέρει γραφικούς οικισμούς και παραδοσιακά χωριά, ιδανικά για εξερεύνηση και γαστρονομία.
  • Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα όπως λαδοκούλουρα και κρασιά κατά την αποχώρηση.

Ονειρεύεστε να κολυμπάτε σε καταγάλανα νερά, αλλά είστε φαν των διακοπών με αυτοκίνητο; Τότε το νησί της Λευκάδας είναι ο απόλυτος προορισμός για εσάς!

Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο Ιόνιο Πέλαγος, αφού διαθέτει εντυπωσιακά φυσικά τοπία, καθώς και κάποιες από τις πιο παραμυθένιες παραλίες της Μεσογείου, διάσημες παγκοσμίως.

Ένα ελληνικό νησί σαν να βγήκε από καρτ ποστάλ, με πεντακάθαρα καταγάλανα νερά, πληρώθα επιλογών για θαλάσσια σπορ, εκδρομές, απολαυστικό φαγητό, συναρπαστικά ηλιοβασιλέματα και νυχτερινή διασκέδαση!

Η Λευκάδα τα έχει όλα και βρίσκεται μόνο 4,5 ώρες οδικώς από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μην το σκέφτεστε, ανακαλύψτε τη και ζήστε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία.  

Οι πιο όμορφες παραλίες της Λευκάδας

Με άμμο ή βότσαλα, όλες οι παραλίες της Λευκάδας θα σας εντυπωσιάσουν με τα μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά τους! Η πρόσβαση στις περισσότερες από αυτές γίνεται με τα πόδια ή με καραβάκι, αλλά υπάρχουν και αρκετές τις οποίες μπορείτε να προσεγγίσετε οδικώς.

 

Στα βόρεια του νησιού θα βρείτε τις παραλίες:

  • Κάθισμα: Μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας, με απέραντη αμμουδιά και υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά
  • Μύλος: Ήρεμη, μεγάλη παραλία με άμμο και κρυστάλλινα καταγάλανα νερά
  • Πευκούλια: Δημοφιλής μεγάλη παραλία με άμμο, γαλάζια νερά και πεύκα

 

 

  • Γύρα: Μεγάλη παραλία με άμμο και κρυστάλλινα νερά
  • Άγιος Νικήτας: Μικρή παραλία, με όμορφα γαλαζοπράσινα νερά  και πολλά ταβερνάκια και καφέ
  • Καλαμίτσι: Ακριβώς κάτω από το χωριό Καλαμίτσι θα βρεις τρεις πανέμορφες παραλίες. Η Μεγάλη Πέτρα, τα Καβαλικευτά και το Αβάλι διαθέτουν υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά και μικρά, λευκά βότσαλα

 

Ενώ στα νότια του νησιού, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τις παραλίες: 

  • Εγκρεμνοί: Μία από τις πιο φημισμένες παραλίες του νησιού με παραδεισένια ομορφιά
  • Πόρτο Κατσίκι: Η πιο διάσημη παραλία της Λευκάδας και μία από τις ομορφότερες στην Ελλάδα
  • Νυδρί: Πρόκειται για την παραλία του Νυδρίου, του πιο δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου της Λευκάδας, με λευκά βότσαλα και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά
  • Αγιοφύλλι: Μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Λευκάδας, με λευκά βότασαλα, βαθιά τιρκουάζ νερά και ψηλοούς βράχους.

 

 

Εκτός από τις πανέμορφες παραλίες, η Λευκάδα διαθέτει και πανέμορφους γραφικούς οικισμούς με τουριστική ανάπτυξη, καθώς και παραδοσιακά χωριά, όπως τη Ράχη και τη Νικιάνα. Συγκεκριμένα, οι κύριοι οικισμοί της Λευκάδας είναι:

  • Χώρα
  • Άγιος Νικήτας
  • Νυδρί
  • Μαδουρή
  • Σύβοτα
  • Βασιλική
  • Καρυά

Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της Χώρας και απολαύστε το φαγητό ή το ποτό σας στα πανέμορφα νησιώτικα μαγαζιά του νησιού. 

Επιπρόσθετα, εάν είστε λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας, μην αμελήστε να επισκεφθείτε τους καταρράκτες στο Νυδρί στα νότια του νησιού και στην Ακόνη στα βόρεια. Το υπέροχο φυσικό τοπίο θα σας μαγέψει!

Τέλος, μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε φεύγοντας τοπικά προϊόντα, όπως λαδοκούλουρα από τους φούρνους, παστέλια και μαντολάτα, λικέρ ροζολί, το περίφημο σαλάμι αέρος, καθώς και υπέροχα κρασιά.  

Πώς θα πάτε στη Λευκάδα

Η πρόσβαση στη Λευκάδα γίνεται οδικώς από την ηπειρωτική Ελλάδα. Το νησί συνδέεται με τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας με συχνά δρομολόγια ΚΤΕΛ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Λευκάδα απέχει περίπου 380 χλμ. από την Αθήνα και 375 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η διαδρομή οδικώς διαρκεί γύρω στις 4,5 ώρες.

Εάν πάλι επιλέξετε το αεροπλάνο, το αεροδρόμιο της Πρέβεζας απέχει μόλις 20 λεπτά από το παραμυθένιο νησί με τα καταγάλανα γαλακτώδη νερά.

