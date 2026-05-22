Ο ρόλος της GAC AION στην Ελλάδα

Τα μοντέλα και η τεχνολογία στην ηλεκτροκίνηση

Η παρουσία της GAC AION στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο όπου η σχέση του κοινού με την αυτοκίνηση αλλάζει βαθιά. Εκσυγχρονίζεται.   Οι πόλεις επανασχεδιάζονται με γνώμονα την ενδυνάμωση της κουλτούρας γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Η τεχνολογία μετακινείται από την εντύπωση στη χρησιμότητα. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η AION επιδιώκει να δημιουργήσει μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ποιότητα, στην καινοτομία, στην αξιοπιστία, και κυρίως στην ανθρώπινη εμπειρία.

Η ηλεκτροκίνηση της ΑΙΟΝ ως εμπειρία ελευθερίας

Το AION V αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στη σύγχρονη κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV. Με ισχύ 204 ίππων, αυτονομία έως 510 χιλιομέτρων σε μικτό κύκλο WLTP και αυτονομία πόλης που φτάνει έως τα 708 χιλιόμετρα, το μοντέλο δημιουργήθηκε για ανθρώπους που επιθυμούν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς διαρκές άγχος φόρτισης και χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινότητά τους.Η μεγάλη μπαταρία των 75,26 kWh, η κατανάλωση των 16,7 kWh/100 km και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης από 30% έως 80% σε μόλις 18 λεπτά, αποκαλύπτουν μία νέα αντίληψη πρακτικής ηλεκτροκίνησης.

Το AION V δεν σχεδιάστηκε μόνο για να είναι αποδοτικό. Σχεδιάστηκε για να ενσωματώνεται οργανικά στον ρυθμό ζωής του σύγχρονου οδηγού και των αναγκών και υποχρεώσεων μιας οικογένειας.Παράλληλα, ο μεγάλος χώρος αποσκευών των 427 λίτρων, η προηγμένη ψηφιακή εμπειρία καμπίνας, η αίσθηση ηρεμίας στην οδήγηση και η premium αισθητική του μοντέλου δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο intelligent living space παρά συμβατικό αυτοκίνητο.

Η ίδια η φιλοσοφία του AION V αντικατοπτρίζεται ιδανικά στη φράση:  «Ελευθερία σε κάθε διαδρομή.»Μια φράση που τελικά περιγράφει όχι μόνο το αυτοκίνητο, αλλά και τη νέα σχέση που επιχειρεί να χτίσει η GAC AION με την ηλεκτροκίνηση.

Η έξυπνη πλευρά της αστικής κινητικότητας

Αν το AION V εκφράζει την ελευθερία της μεγάλης διαδρομής, το AION UT εκφράζει την ευφυΐα της σύγχρονης πόλης.
Σχεδιασμένο για τη νέα γενιά urban mobility, το AION UT εισάγει μια διαφορετική αισθητική στην καθημερινή μετακίνηση. Καθαρή. Έξυπνη. Ανεπιτήδευτα σύγχρονη.

Με ισχύ επίσης 204 ίππων, αυτονομία έως 430 χιλιομέτρων σε μικτό κύκλο WLTP και αυτονομία πόλης έως 620 χιλιόμετρα, το μοντέλο συνδυάζει ευελιξία, τεχνολογία και εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η μπαταρία των 60 kWh, η κατανάλωση 16,4 kWh/100 km και η δυνατότητα φόρτισης 30%-80% σε 24 λεπτά, δημιουργούν ένα αυτοκίνητο απόλυτα προσαρμοσμένο στον παλμό της σύγχρονης αστικής ζωής.Το AION UT σχεδιάστηκε για ανθρώπους που αναζητούν τεχνολογία χωρίς επιτήδευση. Ποιότητα χωρίς υπερβολή. Και ηλεκτροκίνηση που γίνεται φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας.Με compact διαστάσεις αλλά εντυπωσιακή εκμετάλλευση χώρων, premium ψηφιακό περιβάλλον και μοντέρνα σχεδιαστική ταυτότητα, το AION UT εκφράζει τη φιλοσοφία:

 

