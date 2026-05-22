Μήπως η τελειομανία σου, σαμποτάρει την αυτοφροντίδα σου;

Η αυτοφροντίδα είναι βασική ανάγκη και όχι ανταμοιβή για «τέλεια» συμπεριφορά.

Αν είσαι λίγο σαν εμένα, είναι πιθανό να αντιμετωπίζεις την ξεκούραση και την αυτοφροντίδα σαν κάτι «έξτρα» – μια πολυτέλεια που έρχεται μόνο αφού τελειώσουν όλα τα υπόλοιπα. Κι όμως, όλοι μας αξίζουμε –και πραγματικά χρειαζόμαστε– χρόνο για χαλάρωση, επαναφόρτιση και φροντίδα του εαυτού μας.

Παρ' όλα αυτά, όταν λειτουργείς με τελειομανή νοοτροπία, είναι εύκολο να πιστέψεις ότι πρέπει πρώτα να τσεκάρεις μια ατελείωτη λίστα καθημερινών υποχρεώσεων για να «δικαιούσαι» να ρίξεις ρυθμό.

Είσαι τεμπέλα. Έμεινε πίσω το καθάρισμα. Δεν γίνεται να χάσεις προπόνηση. Πρέπει να φας τέλεια. Πρέπει να είσαι συνεπής παντού.

Και όταν τελικά κάθεσαι στον καναπέ, ανοίγεις το βιβλίο σου ή προσπαθείς να απολαύσεις λίγη ήσυχη ώρα, εμφανίζεται η εσωτερική φωνή της αυτοκριτικής και τα διαλύει όλα.

Κάπως έτσι, η ηρεμία εξαφανίζεται πριν καν προλάβει να εγκατασταθεί.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου