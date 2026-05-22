Φτιάξτε αυθεντικό πιροσκί με την κλασική συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Απλά και γνήσια υλικά, δίνουν ένα εξαιρετικό γευστικό αποτέλεσμα

Φτιάξτε αυθεντικό πιροσκί με την κλασική συνταγή του Γιώργου Ρήγα
Γνήσια συνταγή για πιροσκί από τον Γιώργο Ρήγα

Είναι κανείς που να μην έχει φάει πιροσκί και να μην έχει αναμνήσεις από αυτό το αγαπημένο snack της παιδικής μας ηλικίας; Ο Γιώργος Ρήγας έρχεται στο Breakfast@Star και όπως κάθε μέρα, φέρνει μαζί του μία εκπληκτική συνταγή

Το αυθεντικό πιροσκί με πατάτα και λουκάνικο, είναι έτοιμοι με απλά υλικά και χωρίς περίπλοκες παρασκευές.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΙΡΟΣΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ

PIROSKI

Υλικά
Για τη ζύμη:
• 1 κιλό αλεύρι
• 14 γρ. ξηρή μαγιά
• 500 ml χλιαρό γάλα
• 2 αυγά
• 80 γρ. βούτυρο λιωμένο
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1½ κ.γ. αλάτι

Για τη γέμιση:
• 4 μεγάλες πατάτες
• 500 γρ. βραστό λουκάνικο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 50 γρ. βούτυρο
• 50-70 ml γάλα
• 100 γρ. κασέρι ή γκούντα
• αλάτι
• πιπέρι
 
Εκτέλεση

Ζύμη

Σε μπολ βάζεις το χλιαρό γάλα με τη μαγιά και τη ζάχαρη.

Αφήνεις 10 λεπτά μέχρι να αφρίσει.

Προσθέτεις: • τα αυγά, • το λιωμένο βούτυρο, • το αλάτι, • και σταδιακά το αλεύρι.

Ζυμώνεις μέχρι να γίνει μαλακή και ελαστική ζύμη.

Σκεπάζεις και αφήνεις περίπου 1 ώρα να διπλασιαστεί.

Γέμιση

Βράζεις τις πατάτες μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Τις λιώνεις και προσθέτεις: • το βούτυρο, • το γάλα, • αλάτι, • πιπέρι.

Θέλεις αφράτο πουρέ αλλά όχι νερουλό.

Σε τηγάνι σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να γλυκάνει.

Κόβεις το βραστό λουκάνικο σε μικρά κυβάκια και το σοτάρεις ελαφρά μαζί με το κρεμμύδι.

Ανακατεύεις το λουκάνικο και το κρεμμύδι μέσα στον πουρέ.

Προσθέτεις προαιρετικά το τυρί και αφήνεις τη γέμιση να κρυώσει.

Στήσιμο

Χωρίζεις τη ζύμη σε μπαλάκια.

Ανοίγεις κάθε κομμάτι σε μικρό δίσκο.

Βάζεις γέμιση στο κέντρο και κλείνεις καλά σε οβάλ σχήμα πιέζοντας τις άκρες.

Αφήνεις 15-20 λεπτά να φουσκώσουν ξανά.

Τηγάνισμα

Ζεσταίνεις αρκετό λάδι σε μέτρια φωτιά.

Τηγανίζεις μέχρι να γίνουν χρυσαφένια εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά.

Τα βγάζεις σε χαρτί να στραγγίξουν
 

