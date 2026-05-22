Τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤ1 αναλαμβάνει ο Βασίλης Παπαδρόσος.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος που πρόσφατα αποχώρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ έπειτα από 7.5 χρόνια, ανακοινώθηκε πριν από λίγο μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι εντάχθηκε στην οικογένεια του ΑΝΤ1 αναλαμβάνοντας την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ενημέρωσης, με πολυετή παρουσία στη δημοσιογραφία και σημαντική πορεία σε επιτελικές θέσεις τηλεοπτικών σταθμών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες και πρωτοβουλίες στον χώρο της ενημέρωσης. Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει για την αποτελεσματική διοίκηση

ενημερωτικών ομάδων και την ικανότητά του να διαμορφώνει σύγχρονο, δυναμικό και αξιόπιστο ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για έγκυρη, σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες.

Ο Όμιλος Antenna τον καλωσορίζει θερμά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία, η γνώση και η στρατηγική σκέψη του Βασίλη Παπαδρόσου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και εξέλιξη του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου.

Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συμβάλλοντας σταθερά στη διαμόρφωση της σύγχρονης και αξιόπιστης ενημερωτικής ταυτότητας του σταθμού.

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η «μετακίνηση» αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει και την έλευση της Σίας Κοσιώνη στο κανάλι του Αμαρουσίου.