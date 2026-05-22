Βασίλης Παπαδρόσος: Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1

Επιβεβαιώνονται τα σενάρια για τη Σία Κοσιώνη;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 13:54 1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη
22.05.26 , 13:42 Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
22.05.26 , 13:36 Ελεονώρα Μελέτη: «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η "πρωινατζού"»
22.05.26 , 13:30 Καλλιτεχνική έκθεση Íchni ΙΙ, με δωρεάν είσοδο, στις 26 Μαρτίου
22.05.26 , 13:09 DENZA Chopard Z9GT: Ένα κόσμημα στο Φεστιβάλ των Καννών
22.05.26 , 13:00 Χούλα χουπ για απώλεια βάρους: ο διασκεδαστικός τρόπος να κάψεις θερμίδες
22.05.26 , 12:58 Κρήτη: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 3χρονη - «Υποψία για κακοποιήσεις»
22.05.26 , 12:46 Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
22.05.26 , 12:37 Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»
22.05.26 , 12:36 Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
22.05.26 , 12:31 Φτιάξτε αυθεντικό πιροσκί με την κλασική συνταγή του Γιώργου Ρήγα
22.05.26 , 12:29 Stars System: Η επρροή της Πανσελήνου και η απαιτητική όψη Άρη-Πλουτωα
22.05.26 , 12:22 Τηλεοπτική πειρατεία: Μοίραζε παράνομα συνδρομητικά κανάλια
22.05.26 , 12:08 Sports Party για το Final Four της Euroleague από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
22.05.26 , 11:58 Δύο δυνατές παίκτριες έρχονται στο Lingo - Ενθουσιασμένος ο Νίκος Μουτσινάς
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Αργυρός: Το πάρτι για τα γενέθλιά του- Το φιλί με τη Νίκα & οι καλεσμένοι
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη»
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε παλιότερο ρεπορτάζ για τον Βασίλη Παπαδρόσο & τη Σία Κοσιώνη από το Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1.
  • Προτού ενταχθεί στον ΑΝΤ1, είχε 7.5 χρόνια θητεία στον ΣΚΑΪ.
  • Θα είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna.
  • Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων του ΑΝΤ1.
  • Η μετακίνηση του Παπαδρόσου ενδέχεται να σχετίζεται με την έλευση της Σίας Κοσιώνη στο κανάλι.

Τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤ1 αναλαμβάνει ο Βασίλης Παπαδρόσος.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος που πρόσφατα αποχώρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ έπειτα από 7.5 χρόνια, ανακοινώθηκε πριν από λίγο μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι εντάχθηκε στην οικογένεια του ΑΝΤ1 αναλαμβάνοντας την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο, ο οποίος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ενημέρωσης, με πολυετή παρουσία στη δημοσιογραφία και σημαντική πορεία σε επιτελικές θέσεις τηλεοπτικών σταθμών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες και πρωτοβουλίες στον χώρο της ενημέρωσης. Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει για την αποτελεσματική διοίκηση
ενημερωτικών ομάδων και την ικανότητά του να διαμορφώνει σύγχρονο, δυναμικό και αξιόπιστο ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για έγκυρη, σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες.

Ο Όμιλος Antenna τον καλωσορίζει θερμά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία, η γνώση και η στρατηγική σκέψη του Βασίλη Παπαδρόσου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και εξέλιξη του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου.

Η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συμβάλλοντας σταθερά στη διαμόρφωση της σύγχρονης και αξιόπιστης ενημερωτικής ταυτότητας του σταθμού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sia Kosioni (@siakossioni)

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η «μετακίνηση» αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει και την έλευση της Σίας Κοσιώνη στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ
 |
ANT1
 |
ΣΚΑΙ
 |
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top