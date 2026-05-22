Πορτογαλία: Μητέρα έδεσε τα μάτια στα παιδιά της και τα παράτησε στο δάσος

Έφυγε με τον σύντροφό της και συνελήφθη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο μικρά αγόρια, 3 και 5 ετών, βρέθηκαν μόνα τους σε δρόμο στην Πορτογαλία, μετά από εγκατάλειψη από τη μητέρα τους.
  • Η μητέρα τους, 41 ετών, τους έδεσε τα μάτια και τους άφησε σε δασώδη περιοχή, λέγοντας τους να ψάξουν για παιχνίδι.
  • Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν, ενώ η υπόθεση ερευνάται ως πιθανή διεθνής αρπαγή ανηλίκων.
  • Η οικογένεια είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τις 11 Μαΐου, με την μητέρα να έχει προηγούμενη παρουσία στην Ισπανία.
  • Η μητέρα αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης μέχρι 7 έτη.

Δύο αγοράκια, τριών και πέντε ετών εντοπίστηκαν από διερχόμενο οδηγό να περιφέρονται μόνα τους στην άκρη του δρόμου, 100 χλμ. νοτιοδυτικά της Λισαβόνας. Ο οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία και κατάφερε χθες βράδυ να εντοπίσει τη μητέρα τους στην πόλη Φάτιμα της Πορτογαλίας

Τα δύο αδελφάκια εντοπίστηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο 253, που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντου Σαλ με το τουριστικό θέρετρο Κομπορτά.

 

 

Η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να έδωσαν στα παιδιά σακίδια με νερό, μπισκότα, φρούτα και ρούχα και να τα παράτησαν στην περιοχή χωρίς κανένα στοιχείο ταυτότητας πάνω τους. 

Τα παιδιά εντόπισε οδηγός διερχόμενου οχήματος, ο οποίος τα είδε να κλαίνε στην άκρη του δρόμου και τα μετέφερε στο οικογενειακό αρτοποιείο του, ειδοποιώντας στη συνέχεια τις Αρχές.

«Ο γιος μου βρήκε τα παιδιά στον δρόμο. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγαν γιατί μιλούσαν γαλλικά», είπε η 76χρονη Εουτζένια Κουίντας, που φρόντισε τα παιδιά μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί..

Η οικογένεια κάλεσε γιατρό που γνώριζε γαλλικά, ώστε να επικοινωνήσει με τα παιδιά. Σύμφωνα με όσα φέρονται να είπαν τα αγόρια, η μητέρα τους τα άφησε σε δασώδη περιοχή, τους έδεσε τα μάτια και τους είπε να ψάξουν για ένα κρυμμένο παιχνίδι.

«Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του, το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί», περιέγραψε η γυναίκα.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα η γυναίκα έχει έναν ακόμα 16χρονο γιο, τον οποίο άφησε μόνο στο σπίτι στη Γαλλία και φέρεται να είναι εκείνος που ενημέρωσε τον πατέρα του για ό,τι είχε συμβεί. 

Η υπόθεση ερευνάται πλέον ως πιθανή διεθνής αρπαγή ανηλίκων, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη τις ημέρες της εξαφάνισης της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, η 41χρονη μητέρα έφυγε οδικώς από τη Γαλλία, περνώντας πρώτα από την Ισπανία και καταλήγοντας στην Πορτογαλία. Η γυναίκα κι ένας 55χρονος άνδρας συνελήφθησαν «σε σχέση με το περιστατικό που αφορούσε δύο ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν μόνα τους κοντά σε δημόσιο δρόμο στον δήμο Αλκάθερ ντο Σαλ», δήλωσε η εθνική χωροφυλακή σε δελτίο Τύπου. 

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV ο σύντροφος της μητέρας είναι γνωστός στις Αρχές και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι συγγενείς της 41χρονης είχαν δηλώσει στις γαλλικές Αρχές την εξαφάνιση της ίδιας και των δύο μικρών αγοριών από τις 11 Μαΐου, όπως δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ο εισαγγελέας της πόλης Κολμάρ, όπου ζούσε η οικογένεια μέχρι πρόσφατα.

Όμως, στις 12 Μαΐου οι γαλλικές Αρχές εντόπισαν την 41χρονη μητέρα με τα δύο παιδιά της στην Ισπανία μέσω βιντεοληπτικού υλικού από βενζινάδικο και όλα τα μέλη της οικογένειας έδειχναν να είναι καλά στην υγεία τους. 

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κολμάρ, Ζαν Ρισέρ, η μητέρα των δύο ανήλικων αγοριών αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τις κατηγορίες της «εγκατάλειψης ανηλίκου κάτω των 15 ετών», της «μη εκπλήρωσης από γονέα των νομικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, την ηθική ή την εκπαίδευση του παιδιού του», της «εγκατάλειψης ατόμου ανίκανου να προστατεύσει τον εαυτό του» και της «σκόπιμη βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών από ανιόντα». Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας θα διερευνηθεί η αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από την μητέρα ενώ για τις κατηγορίες που την βαρύνουν είναι πιθανόν να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης μέχρι επτά έτη.

