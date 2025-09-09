Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια

Το χρονικό της αρπαγής στη Νέα Ζηλανδία

09.09.25 , 13:06 Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
Νεκρός ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα τρία παιδιά του πριν 4 χρόνια / Βίντεo Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πολύκροτη υπόθεση του Τομ Φίλιπς, ο οποίος είχε αρπάξει τα παιδιά του για αγνοούταν για τέσσερα χρόνια στη Νέα Ζηλανδία, έληξε με τον θάνατό του, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς. 

Νεκρός ο πατέρας που κρυβόταν 4 χρόνια με τα παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία

Ο Φίλιπς ζούσε στην παρανομία με τα τρία του παιδιά από το 2021, έπειτα από διαμάχη με τη μητέρα τους. Κατά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ένα από τα παιδιά ήταν μαζί του, ενώ τα άλλα δύο αγνοούνταν για ώρες αφότου ο πατέρας τους έπεσε νεκρός. 

Η αρπαγή των παιδιών και η εξαφάνιση 

Για την υπόθεση υπήρξε πολυετής κινητοποίηση τόσο των αρχών, όσο και της οικογένειας, ενώ παρέμενε μυστήριο πώς κατάφερε να επιβιώνει με τα παιδιά του σε απομονωμένες περιοχές, χωρίς να εντοπιστεί.

Ο ίδιος εξαφανίστηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2021 με τα τρία ανήλικα παιδιά του – την 9χρονη Έμπερ, τον 10χρονο Μάβερικ και τη 12χρονη Τζέιντα. Κατευθύνθηκε προς την άγρια φύση του Γουαϊκάτο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από δάση, ακτογραμμές, σπηλιές και μικρούς αγροτικούς οικισμούς, κάτι που δυσκόλευε τον εντοπισμό του.

Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια

Τα τρία παιδιά του Φίλιπς εντοπίστηκαν σώα / Φωτογραφία NZ Police

Ο Φίλιπς καταγόταν από το Μαρόκοπα, έναν παραθαλάσσιο οικισμό με λιγότερους από 100 κατοίκους, που πλέον έχει συνδεθεί με την ιστορία του. Η απομόνωση της περιοχής έκανε ακόμα πιο δύσκολο για τις αρχές να τον βρουν.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικογένειά του τον βοήθησε, παραμένει ανοιχτό πώς ο ίδιος και τα παιδιά του κατάφεραν να επιβιώσουν όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που τροφοδότησε υποψίες ότι ίσως λάμβανε βοήθεια από μέλη της τοπικής κοινότητας.

Σημειώνεται ότι πριν την εξαφάνιση είχε προηγηθεί ακόμη ένα αντίστοιχο, αλλά μικρότερο επεισόδιο. Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο ίδιος και τα τρία του παιδιά είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι, με το όχημά του να εντοπίζεται εγκαταλελειμμένο στην ακτή του Μαρόκοπα. Ύστερα από 19 ημέρες, ο Φίλιπς εμφανίστηκε στο πατρικό του σπίτι με τα παιδιά, ισχυριζόμενος ότι είχαν κατασκηνώσει στην πυκνή βλάστηση «για να καθαρίσει το μυαλό του». Κατηγορήθηκε τότε για σπατάλη χρόνου και πόρων της αστυνομίας.

Μόλις τρεις μήνες αργότερα, εξαφανίστηκε ξανά με τα παιδιά και δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Οι εμφανίσεις του τα επόμενα χρόνια ήταν ελάχιστες και σύντομες.

Πατέρας Νέα Ζηλανδία

Ο Τομ Φίλιπς αγνοούταν επί τέσσερα χρόνια με τα παιδιά του / Φωτογραφία NZ Police

Οι σπάνιες εμφανίσεις και οι ληστείες

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το 2023, ο Φίλιπς φέρεται να έβγαλε τουλάχιστον ένα παιδί από το δάσος για να συμμετάσχει σε ένοπλη ληστεία τράπεζας στο Te Kūiti, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς αποπειράθηκε να κλέψει μπακάλικο.

Ωστόσο, παρά τις λίγες καταγραφές και την επικήρυξη των 80.000 δολαρίων, τα ίχνη του χάθηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Φίλιπς ζούσε εκτός κοινωνικών δομών, χωρίς τράπεζες και social media, επιβιώνοντας με καλλιέργειες και εξοπλισμό κατασκήνωσης.

Τον Οκτώβριο του 2024, σε βίντεο έφηβων κυνηγών είχε καταγραφεί ένας άντρας με τρία παιδιά σε αγροτική περιοχή του Μαρόκοπα, αλλά οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς. Ακόμα και η οικογένειά του απηύθυνε έκκληση τον περασμένο μήνα να επιστρέψει, υπογραμμίζοντας ότι τον περιμένουν.

Η διάρρηξη σε μίνι μάρκετ και το τέλος του πατέρα

Λίγους μήνες αργότερα, η «αυλαία» της υπόθεσης έπεσε με τον πιο τραγικό τρόπο.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Φίλιπς με ένα παιδί σε μίνι μάρκετ. Στις 2:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από τη διάρρηξη σε αγροτικό κατάστημα στο Piopio, ο Φίλιπς και ένα από τα παιδιά του διέφυγαν με τετράτροχο.

Η αστυνομία έστησε μπλόκο με καρφιά και κατά την καταδίωξη ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Δεύτερη ομάδα αστυνομικών πυροβόλησε και σκότωσε τον Φίλιπς.

Το ένα από τα παιδιά του ήταν μαζί του, ενώ τα άλλα δύο εντοπίστηκαν αργότερα σώα.

Ο δήμαρχος του Waitomo χαρακτήρισε την έκβαση «το χειρότερο δυνατό τέλος», ενώ η μητέρα τους, Κατ, δήλωσε βαθιά ανακουφισμένη που τελείωσε η «οδύσσεια» των παιδιών, εκφράζοντας χαρά που θα επιστρέψουν στο σπίτι τους.

