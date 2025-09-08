Νεκρός ο πατέρας που κρυβόταν 4 χρόνια με τα παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία

Ένας πατέρας τριών παιδιών, που για σχεδόν τέσσερα χρόνια κρυβόταν μαζί τους στη Νέα Ζηλανδία, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Τομ Φίλιπς είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο του 2021, παίρνοντας μαζί του τα παιδιά του, έπειτα από διαμάχη με την πρώην σύντροφό του.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για απόπειρα κλοπής σε κατάστημα στο Γουάικατο, στο Βόρειο Νησί. Οι δράστες κινούνταν με τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα». Μετά από πληροφορίες ότι στην περιοχή βρισκόταν ο Φίλιπς, έσπευσαν στο σημείο ενισχύσεις.

Τομ Φίλιπς / Φωτογραφία New Zealand Police

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα, χρησιμοποιώντας καρφιά στον δρόμο. Αμέσως μετά σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία ο Φίλιπς έπεσε νεκρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλευρό του βρισκόταν ένα από τα τρία παιδιά του, το οποίο δεν τραυματίστηκε και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον.

«Προχωρούμε σε κατεπείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε και τα άλλα δύο παιδιά, καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την τύχη τους», δήλωσε η αναπληρώτρια αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Τζιλ Ρότζερς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας αστυνομικός, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.